Transmissão ao vivo de Ceará 0 x 0 Chapecoense pelo Brasileirão; acompanhe narração

O Ceará mede forças com o Chapecoense neste sábado, 25, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos e tendo somente dois de vantagem contra o Juventude, 17º colocado e primeiro time da zona de rebaixamento, o Vovô precisa de uma vitória contra a Chape para tentar se afastar do Z-4. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN:

