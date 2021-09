Escalação: como Ceará e Chapecoense vão a campo pela Série A

O Ceará mede forças com a Chapecoense neste sábado, 25, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos e tendo somente dois de vantagem para o Juventude, 17º colocado e primeiro time da zona do rebaixamento, o Vovô precisa vencer a Chape em casa. Confira abaixo escalação confirmada de cada time.

Escalações

Ceará

Richard; Gabriel Dias, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Geovane; Rick, Vina e Kelvyn; Jael. Tec: Tiago Nunes

Chapecoense

Keiller; Matheus Ribeiro, Jordan, Kadu e Busanello; Alan Santos, Denner, Moisés Ribeiro e Bruno Silva; Mike e Anselmo Ramon. Tec: Pintado

