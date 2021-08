Tainara de Oliveira, do Ceará, é convocada para a seleção brasileira sub-20

Guto Ferreira, ex-treinador do Vovô, publicou uma mensagem de despedida em seu perfil no Instagram. O comandante agradeceu ao Alvinegro e aos torcedores pelo período em que esteve no clube e reforçou o carinho que tem pelo Ceará.

"Quero aqui deixar meu agradecimento à todos da instituição Ceará Sporting Club pelos quase 18 meses de parceria. Foi um período de muito trabalho, dedicação, entrega e identificação.

Criamos juntos uma conexão especial com o torcedor que foi construída e consolidada com o passar do tempo. Comemoramos junto a conquista invicta da Copa do Nordeste, a classificação para a Copa Sul-Americana e para as quartas de final da Copa do Brasil em 2020.

Neste ano batemos na trave nas conquistas, mas deixamos o clube como protagonista em praticamente todas as competições, inclusive em posição superior na classificação neste Brasileirão, em comparação com o ano passado, que foi o melhor da história do clube.

Lamento minha saída, mas no futebol, sempre digo que as decisões podem ser tomadas por qualquer uma das partes e, dessa vez, coube à direção do clube entender que isso era o melhor para o Ceará.

Fica aqui novamente meu respeito e carinho a todos aqueles que contribuíram nesse período. Um grande abraço", escreveu Guto Ferreira.

Guto Ferreira comandou o Ceará por 98 partidas (contando, inclusive, as que ele estava suspenso, mas preparou o time e estava acompanhando da arquibancada), conquistando 41 vitórias, 30 empates e sofrendo 27 derrotas. Essa campanha significa um aproveitamento geral de 52,04%.

Na Série A 2021, o treinador encerrou sua passagem pelo Vovô deixando a equipe na oitava colocação, com 24 pontos em 18 rodadas. Foram cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas, totalizando 44% de aproveitamento.



A diretoria do Ceará se reúne nesta segunda-feira, 30, para discutir sobre o substituto do técnico Guto Ferreira.

