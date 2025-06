Atlético de Madrid x Botafogo: veja prováveis, onde assistir e análise

Agora, é com esse espírito aguerrido e com os pés no chão que o clube da Estrela Solitária volta a campo nesta segunda-feira, 23, às 16 horas (horário de Brasília), para enfrentar o Atlético de Madrid, da Espanha, em um dos palcos mais simbólicos do futebol mundial: o Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“O cemitério do futebol está cheio de favoritos.” A sentença, dita por Renato Paiva, técnico do Botafogo-RJ, ganhou novo significado após a histórica vitória do time carioca sobre o poderoso Paris Saint-Germain (PSG). O atual campeão brasileiro e da Libertadores desafiou todas as previsões e, com um futebol competitivo e inteligente, superou os franceses por 1 a 0, resultado que repercutiu internacionalmente.

O desempenho do Botafogo mostrou maturidade tática, solidez defensiva e eficiência ofensiva, mesmo diante de um elenco milionário como o do PSG, atual campeão europeu e repleto de estrelas internacionais.

O estádio é um monumento à história da seleção brasileira, pois foi lá que o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial, em 1994, ao vencer a Itália nos pênaltis. Mais do que um simples cenário, o Rose Bowl carrega consigo a aura de glórias passadas que podem inspirar o Botafogo, clube que, historicamente, mais cedeu jogadores à Amarelinha em Copas do Mundo.

No entanto, a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes ainda não está garantida. O Glorioso precisa ao menos empatar com o Atlético de Madrid para assegurar a vaga e confirmar o primeiro lugar do grupo. Uma vitória, claro, carimba o passaporte com louvor.

Em caso de derrota, o cenário exige atenção: se perder por apenas um ou dois gols de diferença, o Botafogo ainda se classifica. No entanto, se sofrer uma goleada — ou seja, for derrotado por três ou mais gols — terá de torcer contra o Paris Saint-Germain. O time francês enfrentará o já eliminado Seattle Sounders, dos Estados Unidos, também nesta segunda, no mesmo horário.

Atlético de Madrid x Botafogo pelo Mundial de Clubes: como chegam os Colchoneros

O Atlético de Madrid, por sua vez, entra em campo com tudo em jogo. Na estreia, os espanhóis foram atropelados pelo PSG, perdendo por 4 a 0, mas reagiram na segunda rodada ao vencerem o Seattle Sounders por 3 a 1.