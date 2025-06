Protocolo antirracismo é ativado após denúncia de Rüdiger contra jogador argentino do Pachuca

Zagueiro do Real Madrid se revolta após discussão dentro da área com jogador argentino Gustavo Cabral. Árbitro brasileiro interrompe o jogo e caso deve ser investigado pela Fifa

Um possível caso de racismo marcou a partida entre Real Madrid e Pachuca, neste domingo, 22 de junho, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes. O zagueiro alemão Antonio Rüdiger, do clube espanhol, se desentendeu com o argentino Gustavo Cabral dentro da área e saiu visivelmente revoltado, apontando ter sido alvo de uma ofensa discriminatória.

Aos 49 minutos do segundo tempo, durante uma disputa na área do Pachuca, os dois jogadores se desentenderam. Imediatamente após a confusão, o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel interrompeu a partida e fez o gesto oficial do protocolo antirracismo da Fifa, cruzando os braços em formato de X. A medida indica que um episódio de possível injúria racial está sendo formalmente registrado para apuração posterior.