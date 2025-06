Simeone prevê dificuldades do Atlético de Madrid contra o Botafogo no Mundial

Técnico argentino espera dificuldades diante da equipe carioca, líder da chave com duas vitórias

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, está ciente de que a situação de sua equipe no Mundial de Clubes não é confortável. Por isso, trata o jogo contra o Botafogo, na última rodada do grupo B, como uma final.

Ele espera dificuldades diante da equipe carioca, líder da chave com duas vitórias. O Botafogo ainda chegará para o confronto motivado pela histórica vitória diante do PSG, atual campeão da Champions League.