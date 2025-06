Torcedores de Botafogo e PSG se envolvem em briga nas arquibancadas após vitória

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver a confusão, com diversos torcedores, acontecendo nas arquibancadas do Rose Bowl, na Califórnia

Apesar da brilhante vitória do Botafogo sobre o PSG, um ponto negativo marcou a noite de alguns torcedores botafoguenses em solo americano. Logo após o apito final, um grupo de torcedores do Glorioso se envolveu em uma briga com adeptos parisienses.

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver a confusão, com diversos torcedores, acontecendo nas arquibancadas do Rose Bowl, na Califórnia. Até então, não se sabe o motivo que gerou acontecido.