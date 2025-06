Botafogo usa música do rapper cearense Don L após vitória sobre o PSG: "Pânico de nada"

O clube carioca usou a música do rapper a entender que não teme as equipes europeias. Na postagem colocou o nome da música, com o som de fundo e um trecho na legenda

Após conseguir uma vitória histórica sobre o PSG na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo utilizou a música do rapper cearense Don L para embalar o momento emblemático. Em postagem com a frase "Pânico de nada", título de um de uma das faixas do músico no álbum "Roteiro para Aïnouz (vol. 2)", o Botafogo indicou não ter medo dos clubes europeus do mundial.

"Não fomos convidados. Pânico de nada! Não temos medo", disse o Botafogo na legenda da publicação. A vitória foi sobre o atual campeão da Champions League, com emoção até o fim e placar magro, com um gol de Igor Jesus ainda na primeira etapa.