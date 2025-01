Jogadores do Botafogo ameaçam boicote e podem não se apresentar no retorno ao clube

Atletas reclamam do atraso no pagamento do 13º salário e das férias, além da premiação pela conquista da Copa Libertadores, que não teria sido entregue aos jogadores

O Botafogo, atual campeão do Campeonato Brasileiro (Série A) e da Copa Libertadores, vem sofrente com um clima tumultuado entre os jogadores e a diretoria. O elenco teria ameaçado não se apresentar na volta das férias, no dia 14 de janeiro, caso o clube não quite os valores pendentes. As informações são do portal ge.

Segundo a publicação, jogadores reclamam do não pagamento do 13º salário e das férias, além da premiação pelo título da Copa Libertadores, que não foi entregue aos atletas. Em nota, o clube argumento que recebeu as cifras pelo título continental durante o recesso administrativo do clube, e reforçou que fará o repasse no dia 17 deste mês.