Botafogo atrasa pagamentos e gera desconforto no elenco

Questões financeiras no Botafogo causaram um desconforto com os jogadores. O Alvinegro atrasou pagamentos do 13° salário, das férias e também da premiação da Libertadores. De acordo com o ”ge”, parte dos valores foi pago no último sábado (4), no entanto, ainda há saldo em aberto.

Além disso, outra questão que gerou insatisfação nos jogadores foi a divergência no valor da premiação. Antes da conquista da Libertadores e do Brasileiro, teve um acordo inicial. Porém, o Botafogo definiu outra quantia posteriormente.