Botafogo: quantos títulos brasileiros tem o campeão do Brasileirão 2024

Botafogo é tricampeão brasileiro / Crédito: Vitor Silva/Botafogo FR

Em uma campanha sem grandes impasses, o Botafogo consagrou-se do Campeonato Brasileiro Série A, com 79 pontos na tabela do Brasileirão 2024. O time venceu, neste domingo, 8, o São Paulo por 2 a 1 e ganhou mais um título na disputa nacional. O último foi há 29 anos. Ao todo, são três conquistas. Com elas, o Botafogo empata com o Atlético-MG e com o Internacional no número de títulos do campeonato. Saiba mais abaixo, na matéria.

Campeão do Brasileirão 2024, Botafogo conquista vitória com gol nos acréscimos O Botafogo começou a final na frente, com gol de Savarino aos 37 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo no Nilton Santos foi dominado pelo time fluminense. A vantagem quase foi ampliada ainda na primeira etapa, mas Jandrei defendeu a finalização de Alex Telles e Igor Jesus rapidamente. William Gomes, do time paulista, empatou no segundo tempo. No entanto, Gregore fez o gol do título nos acréscimos. Textor destaca força mental do Botafogo: ‘Muito orgulhoso’; CONFIRA

Botafogo tem campanha dominante no Brasileirão e acumula títulos em 2024 O Botafogo contou com uma campanha dominante no Brasileirão 2024. A única ameaça ocorreu apenas na 35ª rodada, quando perdeu para o Palmeiras. A performance foi geral foi marcada por gols especialmente nos primeiros minutos das partidas, além de vitórias em jogos apertados. Uma semana antes da partida final, o Glorioso já havia disparado e adquirido 73% de chance de título, dados do banco de estatísticas do portal Opta. O saldo final foi de 22 vitórias, 11 empates e cinco derrotas.

O título soma-se à Libertadores, vencida pelo time no último dia 30 de novembro. Como foram os títulos anteriores do Botafogo no Brasileirão? A primeira vitória do Botafogo na disputa nacional ocorreu em 1968, quando o campeonato era dividido em dois, no mesmo nível de importância: Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa (denominado oficialmente como Taça de Prata). O Botafogo consagrou-se campeão do primeiro, enquanto o Santos levou o Robertão. A final foi com o Fortaleza Esporte Clube, que abriu o jogo com dois a zero. O Botafogo, no entanto, empatou e tornou-se o primeiro clube fluminense a conquistar o campeonato nacional de futebol.