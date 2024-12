Quem mais ganhou o Brasileirão? Veja lista com todos os campeões

Botafogo foi campeão do Brasileirão 2024 / Crédito: Reprodução/ Vitor Silva/ Botafogo

Chega ao fim mais um Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. O Botafogo consagrou-se campeão neste domingo, 8, após vencer o São Paulo por 2 a 1, com gol de Savarino aos 37 minutos do primeiro tempo. William Gomes, do time paulista, empatou no segundo, e Gregore fez o gol do título, nos acréscimos no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Botafogo empata com o Atlético-MG e com o Internacional no número de títulos do campeonato: cada um conta com trê. Com mais títulos, há o Palmeiras, Flamengo, Santos, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense e Vasco, respectivamente. Confira a lista completa mais abaixo, na matéria.

Textor destaca força mental do Botafogo: ‘Muito orgulhoso’; CONFIRA Quem mais ganhou? Palmeiras é o time com mais títulos do Brasileirão O Botafogo manteve uma postura dominante no campeonato deste ano. A única ameaça ocorreu apenas na 35ª rodada, quando perdeu a ponta para o Palmeiras. O time paulista foi o campeão do Brasileirão de 2023 e, ao longo da história, é o com maior número de títulos no campeonato.

São 12 conquistas ao todo. A primeira ocorreu já em 1960, na terceira edição do Brasileirão, quando a competição era denominada Taça Brasil. Depois, o time venceu em 1967, quando a então Confederação Brasileira de Desportos (CBD) dividiu o torneio em dois: Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Palmeiras venceu ambas as competições. Leia mais: Brasileirão 2025: quais times disputarão a Série A e Série B?

Depois, houve vitórias em 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023. Estes quatro últimos títulos se deram após a adoção do sistema de pontos corridos com todas as equipes se enfrentando em turno e returno. Assim, o Palmeiras não apenas é o maior campeão, mas o com maior número de vitórias na configuração de pontos corridos: conta com quatro títulos, um a mais do Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, cada um com três. Leia mais Melhores momentos: Botafogo 2 x 1 São Paulo (Brasileirão) Sobre o assunto Melhores momentos: Botafogo 2 x 1 São Paulo (Brasileirão)

Quem foi o primeiro campeão do Brasileirão? A primeira edição do Brasileirão ocorreu em 1937 e consagrou o Atlético Mineiro como campeão. O título foi reconhecido apenas em 2023 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No documento de oficialização, a CBF considerou que o "Torneio dos Campeões disputado em 1937 foi sim extremamente relevante à época em meio aos debates e divisões geradas no futebol brasileiro em função da defesa da implementação do profissionalismo entre os clubes". No entanto, mesmo na percepção anterior, o Atlético Mineiro ainda seria o primeiro ganhador. Apesar das competições anteriores, a primeira edição do Campeonato Brasileiro foi, por muito tempo, a de 1971, na qual a então “Taça de Prata” foi sucedida pelo Campeonato Nacional de Clubes. Na edição, o Galo foi campeão.