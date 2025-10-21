Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Jogo da Sul-Americana entre Independiente del Valle e Atlético-MG é nesta terça-feira, 21, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atualizado às
Iara Costa
Independiente del Valle e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça-feira, 21 de outubro (21/10), em jogo de ida válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Independiente del Valle x Atlético-MG: como chegam os times  

O time equatoriano somou três triunfos, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. Nas quartas de final da Sul-Americana, eliminou o Once Caldas.

Já o Galo vem de um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco duelos. Na fase anterior da Sul-Americana, passou pelo Bolívar.  (Com Gazeta Esportiva)

Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

  • SBT: canal de TV aberta
  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Sul-Americana: dia e horário do jogo Independiente del Valle x Atlético-MG

Terça-feira, 21 de outubro (21/10), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Independiente del Valle x Atlético-MG

Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador

