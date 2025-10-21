Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-AmericanaJogo da Sul-Americana entre Independiente del Valle e Atlético-MG é nesta terça-feira, 21, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Independiente del Valle e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça-feira, 21 de outubro (21/10), em jogo de ida válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Independiente del Valle x Atlético-MG: como chegam os times
O time equatoriano somou três triunfos, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. Nas quartas de final da Sul-Americana, eliminou o Once Caldas.
Já o Galo vem de um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco duelos. Na fase anterior da Sul-Americana, passou pelo Bolívar. (Com Gazeta Esportiva)
Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana
- SBT: canal de TV aberta
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Sul-Americana: dia e horário do jogo Independiente del Valle x Atlético-MG
Terça-feira, 21 de outubro (21/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Independiente del Valle x Atlético-MG
Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador
Piu conquista prata nos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo; CONFIRA