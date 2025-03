Atlético-MG se sagra hexa mineiro e é o primeiro campeão estadual de 2025

O Atlético-MG conquistou o hexa do Campeonato Mineiro, na tarde deste sábado, 15, depois de bater o América-MG. O Galo perdeu do Coelho, por 1 a 0, no jogo de volta que aconteceu no Mineirão, mas levou a melhor no agregado com o placar de 4 a 0 conquistado no primeiro jogo, na Arena MRV. Jonathas fez o gol do jogo.

Com o resultado, o Galo viu sua sequência de nove jogos sem derrotas ser interrompida e perdeu a invencibilidade sob comando do técnico Cuca. Do outro lado, o América-MG encerrou sua participação no Estadual com o vice-campeonato, colocando fim ao jejum de sete partidas sem vencer.