Mais de 17 mil torcedores poderão assistir a partida entre Atlético-MG e River Plate, pela Copa Libertadores

Os estádios de futebol estão voltando, gradativamente, a receber torcedores de forma presencial. Nesta quarta-feira, 18, o Atlético-MG terá o apoio de sua torcida no Mineirão, no segundo confronto diante do River Plate, valendo a vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Será disponibilizado 30% da capacidade total do Gigante da Pampulha, cerca de 17.971 mil lugares. No jogo de ida, no Monumental de Núñez, o Galo venceu por 1 a 0.

A última vez em que os torcedores atleticanos estiveram presentes no Mineirão foi no dia 7 de março de 2020, quando cerca de 50 mil torcedores assistiram a vitória por 2 a 1 sobre o rival Cruzeiro. Desde então, com o início da pandemia de coronavírus e a paralisação dos jogos com público, a direção do estádio mineiro precisou se reinventar e criar formas de enfrentar a crise sanitária gerada pelo Covid-19.

“A pandemia nos fez repensar alguns modelos de negócio e como fazer o Mineirão se reinventar no meio da maior crise sanitária que nossa geração já enfrentou. Com isso, pensando em como seria este ‘novo normal’, criamos um núcleo de estudos e tendências de mercado, chamado Mineirão LAB, para que o estádio esteja sempre antenado e assertivo nas ações”, disse Samuel Lloyd, diretor do Mineirão, em entrevista ao MKTEsportivo.

O processo para a retomada do público foi inspirado em outras arenas, principalmente os ginásios da NBA, que tiveram o retorno dos torcedores em fevereiro deste ano, após o avanço da vacinação nos Estados Unidos.

“Fizemos uma análise sobre como seria a retomada e tentamos trazer insights de outras arenas, como os ginásios da NBA, para termos uma operação segura. Nosso foco principal é na segurança, para que a volta do público seja feita de maneira bem pensada, planejada e que gere uma experiência positiva a todos os presentes”, explicou o executivo para o MKTEsportivo.

Para a partida desta quarta-feira, 18, o Mineirão terá um laboratório especializado em diagnóstico para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários. "Fizemos a instalação de mais de 400 dispensers de álcool em gel, foram mais de três mil peças de sinalização informativa", acrescentou Lloyd ao MKTEsportivo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em conjunto com a Comissão Medica Especial e pela Diretoria de Competições (DCO), elaboraram o Protocolo de Recomendações Para Retorno do Público aos Estádios, um documento que apresenta medidas protetivas para a presença de torcedores nos estádios.

“O protocolo é o resultado do trabalho de uma equipe multidisciplinar, que pensa em todos os fatores que cercam uma partida de futebol profissional. Ressaltamos que a presença de publico depende da anuência das autoridades sanitárias locais. Nosso parecer leva em consideração o contexto atual do Brasil em relação ao combate à Covid-19. A qualquer momento, em caso de agravamento das condições da pandemia, este poderá ser modificado ou interrompido, se assim decidido em conjunto pela CBF e pelos clubes envolvidos”, destacou o presidente da Comissão Nacional de Médicos do Futebol (CNMF) e líder da Comissão Medica Especial da CBF, Jorge Pagura.

Confira alguns pontos destacados no documento:

Será permitida apenas a presença da torcida do clube mandante a fim de se evitar deslocamentos de torcedores de outras localidades.

Para a venda de ingressos e o acesso ao estádio, os clubes devem elaborar e apresentar planos operacionais atualizados, já considerando este protocolo.

O protocolo considera a situação epidemiológica de cada localidade sede dos estádios onde serão realizadas as partidas, sempre em consonância com as autoridades sanitárias locais.

Seguem em vigor as recomendações de distanciamento social, uso de mascaras e higienização das mãos, além da exigência de realização de testes laboratoriais para a detecção da COVID-19 e de vacinação plena dos torcedores.

Público nos estádios do Ceará

A Federação Cearense de Futebol, o Ceará e o Fortaleza estão trabalhando juntos no desenvolvimento de protocolos e métodos de acesso para apresentar ao Governo do Estado, que é quem pode liberar o retorno dos torcedores à arquibancada.



É claro que uma possível reabertura para este momento não seria total e privilegiaria pessoas vacinadas (com as duas doses) contra a Covid-19, mas testes RT-PCR também poderiam ser aceitos e a verificação disso poderá ser feita por meio de um “passaporte de profilaxia”.



Uma empresa de tecnologia procurou FCF, Ceará e Fortaleza para oferecer o serviço de um aplicativo que registra informações de vacinas e resultados de testes, gerando um QR Code a ser lido nas catracas dos estádios.



O POVO apurou que houve reunião com representantes dessa plataforma na semana passada. O projeto foi apresentado e está sendo avaliado pelos departamentos de tecnologia da informação e jurídico dos clubes e da FCF. O contrato ainda não foi assinado.



