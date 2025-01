Erick Pulga anota dois gols em três jogos e tem bom começo no Bahia

Esse inicio arrematador fez a torcida do Esquadrão se encantar pelo atleta e há pedidos nas redes sociais para sua utilização no clássico Ba-Vi

Destaque do Ceará na temporada de 2024, o atacante Erick Pulga já vai ganhando a confiança e o carinho da torcida do Bahia, seu atual clube. Contratado no inicio de 2025 por R$ 18 milhões, o ponta-esquerda vem justificando o valor investido pelo Esquadrão de Aço.

Em três jogos que disputou, o jogador anotou dois gols. O primeiro foi diante do Sampaio Corrêa-MA, pela primeira rodada da Copa do Nordeste — também foi sua estreia com a camisa tricolor.