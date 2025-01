Rogério Ceni elogia Erick Pulga, ex-Ceará, e detalha primeiras impressões

"Um jogador que foi bem na Série B. Claro que a Série A é de um nível diferente. (Ele) é uma aposta, um jogador de 24 anos que ainda tem uma possível revenda futura. É dessa maneira que se analisa o mercado. É um menino bom de trabalho e que a gente acredita. Tem uma boa finalização, um jogo combinado muito melhor, até vendo no campo, de passes, que até mais interessante do que eu achava. É um jogador que vai ser útil pra isso", frisou Ceni.

Técnico do Bahia e ex-Fortaleza, Rogério Ceni dedicou elogios nesta sexta-feira, 17, a atual contratação do Esquadrão de Aço, o ex-centroavante do Ceará, Erick Pulga. Na ocasião, em uma entrevista ao canal de TV TNT, o treinador contou que o jogador possui qualidade "mais interessantes" do que ele esperava e salientou que o atleta será muito útil ao time na temporada de 2025.

Erick Pulga foi confirmado como jogador do Bahia no início de janeiro com contrato até o final do ano de 2029. Com a venda do atleta por três milhões de dólares – R$ 18,8 milhões na cotação atual –, o Ceará irá receber aproximadamente dois milhões de dólares, o equivalente a 12,3 milhões de reais, já que a equipe adquiriu mais uma parte da porcentagem que pertencia ao Atlético-CE.