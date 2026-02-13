Jogos hoje (13/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (13/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (13/02/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 (13/02/26). Jogos do Campeonato Saudita compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Japonês
- 07h — Vissel Kobe x V-Varen — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Saudita
- 10h55min — Al-Shabab x Al-Ahli — BandSports e GOAT (YouTube)
- 12h25min — Al-Hilal x Al-Ettifaq — GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Ittihad x Al-Fayha — SporTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Turco
- 14h — Galatasaray x Eyupspor — Disney+
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Alemão (2ª div.)
- 14h30min — F. Düsseldorf x Munster — OneFootball
- 14h30min — Nürnberg x Karlsruher — OneFootball
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Francês
- 15h — Rennes x PSG — CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Português
- 15h30min — Santa Clara x Benfica — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Inglês Feminino
- 15h45min — Manchester City x Leicester — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Neerlandês
- 16h — Volendam x PSV — Disney+
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Francês (2ª div.)
- 16h — Red Star x Nancy — SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Alemão
- 16h30min — Borussia Dortmund x Mainz 05 — XSports, SporTV e CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Italiano
- 16h45min — Pisa x Milan — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (13/02/26) da Copa da Inglaterra
- 16h45min — Hull City x Chelsea — Disney+
- 16h45min — Wrexham x Ipswich — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Carioca
- 17h — Madureira x Boavista — Premiere
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Espanhol
- 17h — Elche x Osasuna — Disney+
Jogos de hoje (13/02/26) do Sul-Americano (sub-20)
- 18h — Brasil x Argentina — SporTV 3
- 18h — Peru x Equador — CONMEBOL (YouTube)
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Catarinense
- 19h30min — Marcílio Dias x Figueirense — NSports e SportyNet (YouTube)
- 21h — Joinville x Carlos Renaux — NSports e SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Paraibano
- 19h30min — Treze x Esporte de Patos — RedeON
Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Argentino
- 20h — Independiente x Lanús — Disney+
- 22h15min — Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield — Disney+
Jogos de hoje (13/02/26) do Brasileirão Feminino
- 21h — Atlético-MG x Corinthians — SporTV
- 21h — Palmeiras x América-MG — TV Brasil
