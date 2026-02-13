Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (13/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (13/02/26)
Beatriz Duarte
Beatriz Duarte
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 (13/02/26). Jogos do Campeonato Saudita compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Japonês

  • 07h — Vissel Kobe x V-Varen — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Saudita

  • 10h55min — Al-Shabab x Al-Ahli — BandSports e GOAT (YouTube)
  • 12h25min — Al-Hilal x Al-Ettifaq — GOAT (YouTube)
  • 14h30min — Al-Ittihad x Al-Fayha — SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Turco

  • 14h — Galatasaray x Eyupspor — Disney+

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Alemão (2ª div.)

  • 14h30min — F. Düsseldorf x Munster — OneFootball
  • 14h30min — Nürnberg x Karlsruher — OneFootball

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Francês

  • 15h — Rennes x PSG — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Português

  • 15h30min — Santa Clara x Benfica — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Inglês Feminino

  • 15h45min — Manchester City x Leicester — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Neerlandês

  • 16h — Volendam x PSV — Disney+

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Francês (2ª div.)

  • 16h — Red Star x Nancy — SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Alemão

  • 16h30min — Borussia Dortmund x Mainz 05 — XSports, SporTV e CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Italiano

  • 16h45min — Pisa x Milan — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (13/02/26) da Copa da Inglaterra

  • 16h45min — Hull City x Chelsea — Disney+
  • 16h45min — Wrexham x Ipswich — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Carioca

  • 17h — Madureira x Boavista — Premiere

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Espanhol

  • 17h — Elche x Osasuna — Disney+

Jogos de hoje (13/02/26) do Sul-Americano (sub-20)

  • 18h — Brasil x Argentina — SporTV 3
  • 18h — Peru x Equador — CONMEBOL (YouTube)

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Catarinense

  • 19h30min — Marcílio Dias x Figueirense — NSports e SportyNet (YouTube)
  • 21h — Joinville x Carlos Renaux — NSports e SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Paraibano

  • 19h30min — Treze x Esporte de Patos — RedeON

Jogos de hoje (13/02/26) do Campeonato Argentino

  • 20h — Independiente x Lanús — Disney+
  • 22h15min — Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield — Disney+

Jogos de hoje (13/02/26) do Brasileirão Feminino

  • 21h — Atlético-MG x Corinthians — SporTV
  • 21h — Palmeiras x América-MG — TV Brasil

