Jogos hoje (12/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (12/02/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/02/26). Jogos do Campeonato Brasileiro Série A compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (12/02/26) do Brasileirão - Série A
- 19h — Athletico-PR x Santos — Premiere
- 19h30min — Fluminense x Botafogo — Cazé TV (YouTube) e Premiere
- 20h — Corinthians x RB Bragantino — Premiere
- 21h30min — Internacional x Palmeiras — Prime Vídeo
Jogos de hoje (12/02/26) da Premier League
- 17h — Brentford x Arsenal — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Saudita
- 12h45min — Damac x Al-Taawon — GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Qadsiah x Neom — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) da Champions Cup Feminina
- 14h45min — Wolfsburg x Juventus — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Atlético Madrid x Manchester United — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Brasiliense
- 16h — ARUC x Samambaia — Metrópoles Esportes (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) da Copa da Bélgica
- 16h30min — Royal Antwerp x Anderlecht — DAZN
Jogos de hoje (12/02/26) da Copa do Rei
- 17h — Atlético Madrid x Barcelona — ESPN 2 e Disney+
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Pernambucano
- 17h — Retrô x Sport — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Carioca
- 17h — Maricá x Sampaio Corrêa-RJ — Cariocão TV (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) do Sul-Americano Feminino (sub-20)
- 18h — Paraguai x Colômbia — CONMEBOL (YouTube)
- 18h — Venezuela x Chile — CONMEBOL (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Goiano
- 19h — Abecat x Atlético-GO — TV Brasil Central (YouTube)
- 21h — Anápolis x Vila Nova — TV Brasil Central (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Paraense
- 19h30min — Castanhal x Remo — Cultura (PA) e Esporte na Cultura (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Catarinense
- 19h30min — Concórdia x Criciúma — SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Mato-Grossense
- 20h — Sport Sinop x Cuiabá — FMF TV (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Paraibano
- 20h — Nacional de Patos x Sousa — RedeON
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Amazonense
- 21h — Amazonas x JC — NSports (YouTube)
Jogos de hoje (12/02/26) do Brasileirão Feminino
- 21h — Mixto x Flamengo — TV Brasil
Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Argentino
- 21h15min — Argentinos Jrs. x River Plate — ESPN 2 e Disney+
Jogos de hoje (12/02/26) da Libertadores
- 21h30min — U. Católica-EQU x Juventud-URU — Paramount+
Jogos de hoje (12/02/26) da Champions Cup
- 22h — Cruz Azul x Vancouver FC — Disney+
