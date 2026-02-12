Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (12/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (12/02/26)
Autor Beatriz Duarte
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/02/26). Jogos do Campeonato Brasileiro Série A compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (12/02/26) do Brasileirão - Série A

  • 19h — Athletico-PR x Santos — Premiere
  • 19h30min — Fluminense x Botafogo — Cazé TV (YouTube) e Premiere
  • 20h — Corinthians x RB Bragantino — Premiere
  • 21h30min — Internacional x Palmeiras — Prime Vídeo

Jogos de hoje (12/02/26) da Premier League

  • 17h — Brentford x Arsenal — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Saudita

  • 12h45min — Damac x Al-Taawon — GOAT (YouTube)
  • 14h30min — Al-Qadsiah x Neom — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) da Champions Cup Feminina

  • 14h45min — Wolfsburg x Juventus — ESPN 4 e Disney+
  • 17h — Atlético Madrid x Manchester United  — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Brasiliense

  • 16h — ARUC x Samambaia — Metrópoles Esportes (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) da Copa da Bélgica

  • 16h30min — Royal Antwerp x Anderlecht — DAZN

Jogos de hoje (12/02/26) da Copa do Rei

  • 17h — Atlético Madrid x Barcelona — ESPN 2 e Disney+

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Pernambucano

  • 17h — Retrô x Sport — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Carioca

  • 17h — Maricá x Sampaio Corrêa-RJ — Cariocão TV (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) do Sul-Americano Feminino (sub-20)

  • 18h — Paraguai x Colômbia — CONMEBOL (YouTube)
  • 18h — Venezuela x Chile — CONMEBOL (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Goiano

  • 19h — Abecat x Atlético-GO — TV Brasil Central (YouTube)
  • 21h — Anápolis x Vila Nova — TV Brasil Central (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Paraense

  • 19h30min — Castanhal x Remo — Cultura (PA) e Esporte na Cultura (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Catarinense

  • 19h30min — Concórdia x Criciúma — SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Mato-Grossense

  • 20h — Sport Sinop x Cuiabá — FMF TV (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Paraibano

  • 20h — Nacional de Patos x Sousa — RedeON

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Amazonense

  • 21h — Amazonas x JC — NSports (YouTube)

Jogos de hoje (12/02/26) do Brasileirão Feminino

  • 21h — Mixto x Flamengo — TV Brasil

Jogos de hoje (12/02/26) do Campeonato Argentino

  • 21h15min — Argentinos Jrs. x River Plate — ESPN 2 e Disney+

Jogos de hoje (12/02/26) da Libertadores

  • 21h30min — U. Católica-EQU x Juventud-URU — Paramount+

Jogos de hoje (12/02/26) da Champions Cup

  • 22h — Cruz Azul x Vancouver FC — Disney+

