Jogos hoje (14/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 14 de 2025 (14/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus e da Copa do Brasil compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (14/12/2025) da Copa do Brasil

18h — Corinthians x Cruzeiro — Globo, SporTV, Prime Video e GE TV (YouTube)

20h30min — Fluminense x Vasco da Gama — SporTV

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Inglês

11h — Crystal Palace x Manchester City — ESPN e Disney+

11h — Nottingham Forest x Tottenham — Disney+

11h — Sunderland x Newcastle — ESPN 4 e Disney+

11h — West Ham x Aston Villa — XSports e Disney+

13h30min — Brentford x Leeds — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Alemão

11h30min — Freiburg x Borussia Dortmund — GOAT (YouTube)

13h30min — Bayern München x Mainz 05 — RedeTV!, SporTV e CazéTV

15h30min — Werder Bremen x Stuttgart — XSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Espanhol

10h — Sevilla x Real Oviedo — ESPN 2 e Disney+

12h15min — Celta de Vigo x Athletic Bilbao — ESPN 2 e Disney+

14h30min — Levante x Villarreal — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

17h — Alavés x Real Madrid — Disney+

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Italiano

08h30min — Milan x Sassuolo — ESPN e Disney+

11h — Fiorentina x Verona — Disney+

11h — Udinese x Napoli — Disney+

14h — Genoa x Internazionale — ESPN 4 e Disney+

16h45min — Bologna x Juventus — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Francês

11h — Lyon x Le Havre — CazéTV

16h45min — Olympique de Marseille x Monaco — CazéTV

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Inglês Feminino

08h55min — Brighton x Chelsea — XSports, GOAT (YouTube) e Disney+

08h55min — Manchester City x Aston Villa — Disney+

11h30min — Manchester United x Tottenham — GOAT (YouTube) e Disney+

