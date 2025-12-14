Jogos hoje (14/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (14/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (14/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 14 de 2025 (14/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus e da Copa do Brasil compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (14/12/2025) da Copa do Brasil
- 18h — Corinthians x Cruzeiro — Globo, SporTV, Prime Video e GE TV (YouTube)
- 20h30min — Fluminense x Vasco da Gama — SporTV
Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Inglês
- 11h — Crystal Palace x Manchester City — ESPN e Disney+
- 11h — Nottingham Forest x Tottenham — Disney+
- 11h — Sunderland x Newcastle — ESPN 4 e Disney+
- 11h — West Ham x Aston Villa — XSports e Disney+
- 13h30min — Brentford x Leeds — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min — Freiburg x Borussia Dortmund — GOAT (YouTube)
- 13h30min — Bayern München x Mainz 05 — RedeTV!, SporTV e CazéTV
- 15h30min — Werder Bremen x Stuttgart — XSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h — Sevilla x Real Oviedo — ESPN 2 e Disney+
- 12h15min — Celta de Vigo x Athletic Bilbao — ESPN 2 e Disney+
- 14h30min — Levante x Villarreal — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h — Alavés x Real Madrid — Disney+
Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Italiano
- 08h30min — Milan x Sassuolo — ESPN e Disney+
- 11h — Fiorentina x Verona — Disney+
- 11h — Udinese x Napoli — Disney+
- 14h — Genoa x Internazionale — ESPN 4 e Disney+
- 16h45min — Bologna x Juventus — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Francês
- 11h — Lyon x Le Havre — CazéTV
- 16h45min — Olympique de Marseille x Monaco — CazéTV
Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Inglês Feminino
- 08h55min — Brighton x Chelsea — XSports, GOAT (YouTube) e Disney+
- 08h55min — Manchester City x Aston Villa — Disney+
- 11h30min — Manchester United x Tottenham — GOAT (YouTube) e Disney+
