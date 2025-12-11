Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (11/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (11/12/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 11 de 2025 (11/12/25). Jogos da Copa do Brasil e da Europa League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (11/12/2025) da Copa do Brasil

  • 20h - Vasco da Gama x Fluminense — SporTV, Premiere e Prime Video

Jogos de hoje (11/12/2025) da Europa League

  • 14h45min - Utrecht x N. Forest — CazéTV 
  • 14h45min - Dínamo Zagreb x Betis — CazéTV 
  • 17h - Basel x Aston Villa — CazéTV 
  • 17h - Celtic x Roma — CazéTV 

Jogos de hoje (11/12/2025) da Champions League Asiática

  • 07h - Gamba Osaka x Ratchaburi — Disney+

Jogos de hoje (11/12/2025) da Copa das Nações Árabes

 

  • 11h30min - Marrocos x Síria — AlKassTVSports (YouTube)
  • 14h30min - Palestina x Arábia Saudita — AlKassTVSports (YouTube)

Jogos de hoje (11/12/2025) do Campeonato Inglês Feminino

  • 16h - Aston Villa x Liverpool — ESPN 4 e Disney+

