Jogos hoje (12/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (12/12/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 12 de 2025 (12/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus e da Copa Árabe da Fifa compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (12/12/2025) do Campeonato Alemão



16h30min - Union Berlin x RB Leipzig — XSports, SporTV e CazéTV

Jogos de hoje (12/12/2025) do Campeonato Espanhol

17h - Real Sociedad x Girona — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (12/12/2025) da Campeonato Italiano

16h45min - Lecce x Pisa — Disney+

Jogos de hoje (12/12/2025) da Copa das Nações Árabes

11h30min - Jordânia x Iraque — AlKassTVSports (YouTube)

14h30min - Argélia x Emirados Árabes — AlKassTVSports (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: