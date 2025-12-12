Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (12/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (12/12/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 12 de 2025 (12/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus e da Copa Árabe da Fifa compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (12/12/2025) do Campeonato Alemão

  • 16h30min - Union Berlin x RB Leipzig — XSports, SporTV e CazéTV

Jogos de hoje (12/12/2025) do Campeonato Espanhol

  • 17h - Real Sociedad x Girona — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (12/12/2025) da Campeonato Italiano

  • 16h45min - Lecce x Pisa — Disney+

Jogos de hoje (12/12/2025) da Copa das Nações Árabes

  • 11h30min - Jordânia x Iraque — AlKassTVSports (YouTube)
  • 14h30min - Argélia x Emirados Árabes — AlKassTVSports (YouTube)

