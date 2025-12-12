Jogos hoje (12/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (12/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 12 de 2025 (12/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus e da Copa Árabe da Fifa compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (12/12/2025) do Campeonato Alemão
- 16h30min - Union Berlin x RB Leipzig — XSports, SporTV e CazéTV
Jogos de hoje (12/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h - Real Sociedad x Girona — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (12/12/2025) da Campeonato Italiano
- 16h45min - Lecce x Pisa — Disney+
Jogos de hoje (12/12/2025) da Copa das Nações Árabes
- 11h30min - Jordânia x Iraque — AlKassTVSports (YouTube)
- 14h30min - Argélia x Emirados Árabes — AlKassTVSports (YouTube)
