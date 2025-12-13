Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (13/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (13/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (13/12/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 13 de 2025 (13/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus e do Intercontinental Fifa compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (13/12/2025) do Intercontinental Fifa

  • 14h — Flamengo x Pyramids — Globo, SporTV e CazéTV e GE TV

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Inglês

  • 12h — Chelsea x Everton — ESPN e Disney+
  • 12h — Liverpool x Brighton — XSports e Disney+
  • 14h30min — Burnley x Fulham — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h  — Arsenal x Wolverhampton — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Alemão

  • 11h30min — E. Frankfurt x Augsburg — GOAT (YouTube)
  • 11h30min — Hoffenheim x Hamburg — SportyNet
  • 11h30min — B. M’gladbach x Wolfsburg — OneFootball
  • 11h30min — St. Pauli x Heidenheim — OneFootball
  • 14h30min — B. Leverkusen x Köln — SportyNet e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Espanhol

  • 10h — Atlético Madrid x Valencia — XSports e Disney+
  • 14h30min — Barcelona x Osasuna — ESPN e Disney+
  • 17h — Getafe x Espanyol — Disney+

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Italiano

  • 11h — Torino x Cremonese — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h — Parma x Lazio — XSports e Disney+
  • 16h45min — Atalanta x Cagliari — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Francês

  • 15h — Metz x PSG — CazéTV

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Argentino

  • 21h — Racing x Estudiantes — ESPN 4 e Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar