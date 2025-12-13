Jogos hoje (13/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (13/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (13/12/25)
Jogos de hoje (13/12/2025) do Intercontinental Fifa
- 14h — Flamengo x Pyramids — Globo, SporTV e CazéTV e GE TV
Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Inglês
- 12h — Chelsea x Everton — ESPN e Disney+
- 12h — Liverpool x Brighton — XSports e Disney+
- 14h30min — Burnley x Fulham — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h — Arsenal x Wolverhampton — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min — E. Frankfurt x Augsburg — GOAT (YouTube)
- 11h30min — Hoffenheim x Hamburg — SportyNet
- 11h30min — B. M’gladbach x Wolfsburg — OneFootball
- 11h30min — St. Pauli x Heidenheim — OneFootball
- 14h30min — B. Leverkusen x Köln — SportyNet e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h — Atlético Madrid x Valencia — XSports e Disney+
- 14h30min — Barcelona x Osasuna — ESPN e Disney+
- 17h — Getafe x Espanyol — Disney+
Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Italiano
- 11h — Torino x Cremonese — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h — Parma x Lazio — XSports e Disney+
- 16h45min — Atalanta x Cagliari — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Francês
- 15h — Metz x PSG — CazéTV
Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Argentino
- 21h — Racing x Estudiantes — ESPN 4 e Disney+
