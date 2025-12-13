Jogos hoje (13/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (13/12/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 13 de 2025 (13/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus e do Intercontinental Fifa compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (13/12/2025) do Intercontinental Fifa



14h — Flamengo x Pyramids — Globo, SporTV e CazéTV e GE TV



Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Inglês

12h — Chelsea x Everton — ESPN e Disney+



12h — Liverpool x Brighton — XSports e Disney+



14h30min — Burnley x Fulham — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+



17h — Arsenal x Wolverhampton — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Alemão

11h30min — E. Frankfurt x Augsburg — GOAT (YouTube)



11h30min — Hoffenheim x Hamburg — SportyNet



11h30min — B. M’gladbach x Wolfsburg — OneFootball



11h30min — St. Pauli x Heidenheim — OneFootball



14h30min — B. Leverkusen x Köln — SportyNet e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Espanhol

10h — Atlético Madrid x Valencia — XSports e Disney+



14h30min — Barcelona x Osasuna — ESPN e Disney+



17h — Getafe x Espanyol — Disney+

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Italiano

11h — Torino x Cremonese — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+



14h — Parma x Lazio — XSports e Disney+



16h45min — Atalanta x Cagliari — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Francês

15h — Metz x PSG — CazéTV

Jogos de hoje (13/12/2025) do Campeonato Argentino



21h — Racing x Estudiantes — ESPN 4 e Disney+



