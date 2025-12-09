Jogos hoje (09/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (09/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (09/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 9 de 2025 (09/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League
- 12h30 min — Kairat Almaty x Olympiacos — Space e HBO MAX
- 14h45 min — Bayern München x Sporting — TNT e HBO MAX
- 17h — Barcelona x E. Frankfurt — TNT e HBO MAX
- 17h — Internazionale x Liverpool — SBT e HBO MAX
- 17h — Monaco x Galatasaray — HBO MAX
- 17h — PSV x Atlético Madrid — HBO MAX
- 17h — Saint-Gilloise x O. Marseille — HBO MAX
- 17h — Tottenham x Slavia Praga — HBO MAX
Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League Asiática
- 09h15min — Johor DT x Shanghai Port — Disney+
Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League Feminina
- 14h45 min — St. Polten x Juventus — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (09/12/2025) da Copa Árabe
- 11h30 min — Egito x Jordânia — AlKassTV Sports (YouTube)
- 11h30 min — Emirados Árabes x Kuwait — AlKassTV Sports (YouTube)
- 14h — Argélia x Iraque — AlKassTV Sports (YouTube)
- 14h — Bahrein x Sudão — AlKassTV Sports (YouTube)
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente