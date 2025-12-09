Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (09/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (09/12/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 9 de 2025 (09/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League

  • 12h30 min — Kairat Almaty x Olympiacos — Space e HBO MAX
  • 14h45 min — Bayern München x Sporting — TNT e HBO MAX
  • 17h — Barcelona x E. Frankfurt — TNT e HBO MAX
  • 17h — Internazionale x Liverpool — SBT e HBO MAX
  • 17h — Monaco x Galatasaray — HBO MAX
  • 17h — PSV x Atlético Madrid — HBO MAX
  • 17h — Saint-Gilloise x O. Marseille — HBO MAX
  • 17h — Tottenham x Slavia Praga — HBO MAX

Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League Asiática

  • 09h15min — Johor DT x Shanghai Port — Disney+

Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League Feminina

  • 14h45 min  — St. Polten x Juventus — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (09/12/2025) da Copa Árabe 

  • 11h30 min — Egito x Jordânia — AlKassTV Sports (YouTube)
  • 11h30 min — Emirados Árabes x Kuwait — AlKassTV Sports (YouTube)
  • 14h — Argélia x Iraque — AlKassTV Sports (YouTube)
  • 14h — Bahrein x Sudão — AlKassTV Sports (YouTube)

