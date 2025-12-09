Jogos hoje (09/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (09/12/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 9 de 2025 (09/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League

12h30 min — Kairat Almaty x Olympiacos — Space e HBO MAX

14h45 min — Bayern München x Sporting — TNT e HBO MAX

17h — Barcelona x E. Frankfurt — TNT e HBO MAX

17h — Internazionale x Liverpool — SBT e HBO MAX

17h — Monaco x Galatasaray — HBO MAX

17h — PSV x Atlético Madrid — HBO MAX

17h — Saint-Gilloise x O. Marseille — HBO MAX

17h — Tottenham x Slavia Praga — HBO MAX

Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League Asiática

09h15min — Johor DT x Shanghai Port — Disney+

Jogos de hoje (09/12/2025) da Champions League Feminina

14h45 min — St. Polten x Juventus — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (09/12/2025) da Copa Árabe

11h30 min — Egito x Jordânia — AlKassTV Sports (YouTube)

11h30 min — Emirados Árabes x Kuwait — AlKassTV Sports (YouTube)

14h — Argélia x Iraque — AlKassTV Sports (YouTube)

14h — Bahrein x Sudão — AlKassTV Sports (YouTube)

