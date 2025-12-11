Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025, entre Vasco e Fluminense / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de dezembro (11/12), em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming)



Vasco x Fluminense: como chegam os times O Vasco vem de sete derrotas nos últimos oito jogos e terminou o Brasileirão com uma goleada sofrida diante do Atlético-MG, por 5 a 0. Pressionado após optar por um time alternativo em Belo Horizonte, o técnico Fernando Diniz terá o time titular quase completo nesta quinta. O único desfalque será o lateral esquerdo Lucas Piton, que tem uma lesão no joelho e não joga mais em 2025.

O Tricolor está embalado pela ótima sequência na reta final do Brasileiro. São sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates, que garantiram o quinto lugar na tabela de classificação e uma vaga direta na Libertadores. No time de Luis Zubeldía, somente o atacante Canobbio não estará à disposição, por estar suspenso. (Com Gazeta Esportiva) Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Sportv: canal fechado

Premiere: serviço de pay-per-view

Prime Vídeo: streaming Brasileirão: dia e horário do jogo Vasco x Fluminense Quinta-feira, 11 de dezembro (11/12), às 20 horas (horário de Brasília).