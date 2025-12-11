Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Copa do BrasilJogo da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense é nesta quinta-feira, 11, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de dezembro (11/12), em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming)
Vasco x Fluminense: como chegam os times
O Vasco vem de sete derrotas nos últimos oito jogos e terminou o Brasileirão com uma goleada sofrida diante do Atlético-MG, por 5 a 0.
Pressionado após optar por um time alternativo em Belo Horizonte, o técnico Fernando Diniz terá o time titular quase completo nesta quinta. O único desfalque será o lateral esquerdo Lucas Piton, que tem uma lesão no joelho e não joga mais em 2025.
O Tricolor está embalado pela ótima sequência na reta final do Brasileiro. São sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates, que garantiram o quinto lugar na tabela de classificação e uma vaga direta na Libertadores.
No time de Luis Zubeldía, somente o atacante Canobbio não estará à disposição, por estar suspenso. (Com Gazeta Esportiva)
