Transmissão de Vasco x Fluminense: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Vasco x Fluminense: assistir ao vivo - online e grátis / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de dezembro (11/12), em jogo de ida válido pela semifinal da Copa do Brasil 2025. A partida, que tem transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming), terá narração sem imagens no YouTube TV Vasco.



Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo à transmissão TV Premiere

SporTV

Online YouTube - TV Vasco (sem imagens)

Streaming Prime Vídeo Vasco x Fluminense: como chegam os times O Vasco vem de sete derrotas nos últimos oito jogos e terminou o Brasileirão com uma goleada sofrida diante do Atlético-MG, por 5 a 0. Pressionado após optar por um time alternativo em Belo Horizonte, o técnico Fernando Diniz terá o time titular quase completo nesta quinta. O único desfalque será o lateral esquerdo Lucas Piton, que tem uma lesão no joelho e não joga mais em 2025. O Tricolor está embalado pela ótima sequência na reta final do Brasileiro. São sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates, que garantiram o quinto lugar na tabela de classificação e uma vaga direta na Libertadores.