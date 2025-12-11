Transmissão de Vasco x Fluminense: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Vasco x Fluminense: assistir ao vivo - online e grátisJogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense acontece hoje, 11, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de dezembro (11/12), em jogo de ida válido pela semifinal da Copa do Brasil 2025.
A partida, que tem transmissão ao vivo na Sportv (canal fechado), na Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming), terá narração sem imagens no YouTube TV Vasco.
Confira abaixo ou assista direto do YouTube.
Vasco x Fluminense ao vivo hoje (11/12): assistir à transmissão
Jogo é disputado no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e começou às 20 horas (horário de Brasília).
Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo à transmissão
TV
- Premiere
- SporTV
Online
- YouTube - TV Vasco (sem imagens)
Streaming
- Prime Vídeo
Vasco x Fluminense: como chegam os times
O Vasco vem de sete derrotas nos últimos oito jogos e terminou o Brasileirão com uma goleada sofrida diante do Atlético-MG, por 5 a 0.
Pressionado após optar por um time alternativo em Belo Horizonte, o técnico Fernando Diniz terá o time titular quase completo nesta quinta. O único desfalque será o lateral esquerdo Lucas Piton, que tem uma lesão no joelho e não joga mais em 2025.
O Tricolor está embalado pela ótima sequência na reta final do Brasileiro. São sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates, que garantiram o quinto lugar na tabela de classificação e uma vaga direta na Libertadores.
No time de Luis Zubeldía, somente o atacante Canobbio não estará à disposição, por estar suspenso. (Com Gazeta Esportiva)
Retrospecto e últimos confrontos entre os times
- 2025-05-02 - Vasco 1 x 2 Fluminense - Carioca 2025
- 2025-24-05 - Fluminense 2 x 1 Vasco - Brasileirão 2025
- 20-10-2025 - Vasco 2 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025
- 2024-08-10 - Vasco 2-0 Fluminense – Brasileirão 2024
- 2024-04-20 - Fluminense 2-1 Vasco – Brasileirão 2024
- 2024-02-14 - Fluminense 0-0 Vasco – Carioca 2024
- 2023-09-16 - Vasco 4-2 Fluminense – Brasileirão 2023
- 2023-05-06 - Fluminense 1-1 Vasco – Brasileirão 2023
- 2023-02-12 - Fluminense 2-0 Vasco – Carioca 2023
- 2022-02-26 - Fluminense 2-0 Vasco – Carioca 2022
- 2021-03-30 - Fluminense 1-1 Vasco – Carioca 2021
- 2020-12-13 - Vasco 1-1 Fluminense – Brasileirão 2020
- 2020-08-29 - Fluminense 2-1 Vasco – Brasileirão 2020