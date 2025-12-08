Jogos hoje (08/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (08/12/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 8 de 2025 (08/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (08/12/2025) do Campeonato Inglês

17h — Wolverhampton x Manchester United — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Espanhol

17h — Osasuna x Levante — ESPN3, Disney+

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Italiano

11h — Pisa x Parma - Disney+

14h — Udinese x Genoa — XSports, Disney+

16h45min — Torino x Milan — Cazé TV, Disney+

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Argentino



17h — Gimnalisa La Plata x Estudiantes — ESPN4, Disney+

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores:



