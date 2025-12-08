Jogos hoje (08/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (08/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (08/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 8 de 2025 (08/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (08/12/2025) do Campeonato Inglês
- 17h — Wolverhampton x Manchester United — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h — Osasuna x Levante — ESPN3, Disney+
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Italiano
- 11h — Pisa x Parma - Disney+
- 14h — Udinese x Genoa — XSports, Disney+
- 16h45min — Torino x Milan — Cazé TV, Disney+
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Argentino
- 17h — Gimnalisa La Plata x Estudiantes — ESPN4, Disney+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente