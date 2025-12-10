Jogos hoje (10/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (10/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (10/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 10 de 2025 (10/12/25). Jogos da Copa do Brasil e da Champions League compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (10/12/2025) da Copa do Brasil
- 21h30min - Cruzeiro x Corinthians — Globo, SporTV, Premiere e GE TV
Jogos de hoje (10/12/2025) do Intercontinental FIFA
- 14h - Cruz Azul x Flamengo — Globo, SporTV e CazéTV e GE TV
Jogos de hoje (10/12/2025) da Champions League
- 14h45min - Villarreal x Copenhagen — TNT e HBO MAX
- 14h45min - Qarabag x Ajax — Space e HBO MAX
- 17h - Real Madrid x Manchester City — TNT e HBO MAX
- 17h - Athletic Bilbao x PSG — Space e HBO MAX
- 17h - Club Brugge x Arsenal — HBO MAX
- 17h - B. Leverkusen x Newcastle — HBO MAX
- 17h - Benfica x Napoli — HBO MAX
- 17h - Juventus x Pafos — HBO MAX
- 17h - B. Dortmund x Bodo/Glimt — HBO MAX
Jogos de hoje (10/12/2025) da Champions League Asiática
- 07h - Sanfrecce x Shanghai Shenhui — Disney+
Jogos de hoje (10/12/2025) da Champions League Feminina
- 14h45min - Barcelona x Benfica — ESPN 4 e Disney+
- 14h45min - Valerenga x Paris FC — Disney+
- 17h - Atlético Madrid x Bayern München — ESPN 4 e Disney+
- 17h - Chelsea x Roma — ESPN e Disney+
- 17h - Man. United x Lyon — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
