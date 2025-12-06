Jogos hoje (06/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (06/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (06/12/25)
Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 18h30min — Mirassol x Flamengo — Prime Video
Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Saudita
- 12h30min — Neom x Al-Ittihad — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Inglês
- 09h30min — Aston Villa x Arsenal — ESPN, Disney+
- 09h30min — Leicester x Sheffield United — ESPN, Disney+
- 12h — Bournemouth x Chelsea — XSports, Disney+
- 12h — Everton x Nottingham Forest — Disney+
- 12h — Manchester City x Sunderland — ESPN, Disney+
- 12h — Newcastle x Burnley — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
- 12h — Tottenham x Brentford — ESPN 4, Disney+
- 14h30min — Leeds x Liverpool — Disney+
Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min — Augsburg x Bayer Leverkusen — SporTV, CazéTV
- 11h30min — Heidenheim x Freiburg — OneFootball
- 11h30min — Köln x St. Pauli — OneFootball
- 11h30min — Stuttgart x Bayern München — GOAT (YouTube)
- 11h30min — Wolfsburg x Union Berlin — OneFootball
- 14h30min — RB Leipzig x Eintracht Frankfurt — SporTV, GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h — Villarreal x Getafe — ESPN 2, Disney+
- 12h15min — Alavés x Real Sociedad — ESPN 2, Disney+
- 14h30min — Betis x Barcelona — ESPN, Disney+
- 17h — Athletic Bilbao x Atlético de Madrid — XSports, Disney+
Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Italiano
- 11h — Sassuolo x Fiorentina — Disney+
- 14h — Internazionale x Como — XSports, Disney+
- 16h45min — Hellas Verona x Atalanta — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Francês
- 15h — Toulouse x Strasbourg — CazéTV
- 17h05min — PSG x Rennes — CazéTV
Jogos de hoje (06/12/2025) da Copa Árabe
- 08h — Kuwait x Jordânia — AlKassTV Sports (YouTube)
- 10h30min — Bahrein x Argélia — AlKassTV Sports (YouTube)
- 13h — Sudão x Iraque — AlKassTV Sports (YouTube)
- 15h30min — Emirados Árabes x Egito — AlKassTV Sports (YouTube)
Jogos de hoje (06/12/2025) da MLS
- 16h30min — Inter Miami x Vancouver Whitecaps — Apple TV
