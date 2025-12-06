Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (06/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (06/12/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 6 de 2025 (06/12/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 18h30min — Mirassol x Flamengo — Prime Video

Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h30min  — Neom x Al-Ittihad — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Inglês

  • 09h30min — Aston Villa x Arsenal — ESPN, Disney+
  • 09h30min — Leicester x Sheffield United — ESPN, Disney+
  • 12h — Bournemouth x Chelsea — XSports, Disney+
  • 12h — Everton x Nottingham Forest — Disney+
  • 12h — Manchester City x Sunderland — ESPN, Disney+
  • 12h — Newcastle x Burnley — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
  • 12h — Tottenham x Brentford — ESPN 4, Disney+
  • 14h30min — Leeds x Liverpool — Disney+

Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Alemão

  • 11h30min — Augsburg x Bayer Leverkusen — SporTV, CazéTV 
  • 11h30min — Heidenheim x Freiburg — OneFootball
  • 11h30min — Köln x St. Pauli — OneFootball
  • 11h30min — Stuttgart x Bayern München — GOAT (YouTube)
  • 11h30min — Wolfsburg x Union Berlin — OneFootball
  • 14h30min — RB Leipzig x Eintracht Frankfurt — SporTV, GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Espanhol

  • 10h — Villarreal x Getafe — ESPN 2, Disney+
  • 12h15min — Alavés x Real Sociedad — ESPN 2, Disney+
  • 14h30min — Betis x Barcelona — ESPN, Disney+
  • 17h — Athletic Bilbao x Atlético de Madrid — XSports, Disney+

Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Italiano

  • 11h — Sassuolo x Fiorentina — Disney+
  • 14h — Internazionale x Como — XSports, Disney+
  • 16h45min — Hellas Verona x Atalanta — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (06/12/2025) do Campeonato Francês

  • 15h — Toulouse x Strasbourg — CazéTV 
  • 17h05min — PSG x Rennes — CazéTV 

Jogos de hoje (06/12/2025) da Copa Árabe

  • 08h — Kuwait x Jordânia — AlKassTV Sports (YouTube)
  • 10h30min — Bahrein x Argélia — AlKassTV Sports (YouTube)
  • 13h — Sudão x Iraque — AlKassTV Sports (YouTube)
  • 15h30min — Emirados Árabes x Egito — AlKassTV Sports (YouTube)

Jogos de hoje (06/12/2025) da MLS

  • 16h30min — Inter Miami x Vancouver Whitecaps — Apple TV

