Jogos hoje (05/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (05/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (05/12/25)
Jogos de hoje (05/12/2025) do Campeonato Alemão
- 16h30min — Mainz 05 x Borussia Mönchengladbach - XSports, GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (05/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h — Real Oviedo x Mallorca — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
Jogos de hoje (05/12/2025) do Campeonato Francês
- 17h - Lille x Marseille - Cazé TV
