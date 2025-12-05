Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (05/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (05/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (05/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 5 de 2025 (05/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (05/12/2025) do Campeonato Alemão

  • 16h30min  — Mainz 05 x Borussia Mönchengladbach - XSports, GOAT (YouTube) 

Jogos de hoje (05/12/2025) do Campeonato Espanhol

  • 17h  — Real Oviedo x Mallorca — ESPN Brasil (YouTube), Disney+

Jogos de hoje (05/12/2025) do Campeonato Francês

  • 17h - Lille x Marseille - Cazé TV

