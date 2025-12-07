Jogos hoje (07/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (07/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (07/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 7 de 2025 (07/12/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h — Atlético-MG x Vasco — Premiere
- 16h — Botafogo x Fortaleza — Globo, Premiere
- 16h — Corinthians x Juventude — Premiere
- 16h — Fluminense x Bahia — SporTV, Premiere
- 16h — Internacional x Bragantino — Globo, Premiere
- 16h — Santos x Cruzeiro — Globo, Premiere
- 16h — Vitória x São Paulo — Premiere
- 16h — Ceará x Palmeiras — Record, Cazé TV e Premiere
- 16h — Sport x Grêmio — Premiere
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Inglês
- 11h — Brighton x West Ham — XSports, Disney+
- 13h30min — Fulham x Crystal Palace — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min — Hamburgo x Werder Bremen — GOAT (YouTube)
- 13h30min — RB Leipzig x Eintracht Frankfurt — Rede TV e Cazé TV
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h — Elche x Girona — Disney+
- 12h15min — Valencia x Sevilla — ESPN2, Disney+
- 14h30min — Espanyol x Rayo Vallecano — Disney+
- 17h — Real Madrid x Celta de Vigo — Disney+
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Italiano
- 08h30min — Cremonese x Lecce — Disney+
- 11h — Cagliari x Roma — ESPN e Disney+
- 14h — Lazio x Bologna — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
- 16h45min — Napoli x Juventus — ESPN4, Disney+
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Francês
- 11h — Nice x Angers — CazéTV
Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Argentino
- 19h — Boca Juniors x Racing Club — ESPN4, Disney+
