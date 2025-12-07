Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (07/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (07/12/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 7 de 2025 (07/12/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h — Atlético-MG x Vasco — Premiere
  • 16h — Botafogo x Fortaleza — Globo,  Premiere
  • 16h — Corinthians x Juventude — Premiere
  • 16h — Fluminense x Bahia — SporTV, Premiere
  • 16h — Internacional x Bragantino — Globo, Premiere
  • 16h — Santos x Cruzeiro — Globo, Premiere
  • 16h — Vitória x São Paulo — Premiere
  • 16h — Ceará x Palmeiras — Record, Cazé TV e Premiere
  • 16h — Sport x Grêmio — Premiere

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Inglês

  • 11h — Brighton x West Ham — XSports, Disney+
  • 13h30min — Fulham x Crystal Palace — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Alemão

  • 11h30min — Hamburgo x Werder Bremen — GOAT (YouTube)
  • 13h30min — RB Leipzig x Eintracht Frankfurt — Rede TV e Cazé TV

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Espanhol

  • 10h — Elche x Girona — Disney+
  • 12h15min — Valencia x Sevilla — ESPN2, Disney+
  • 14h30min — Espanyol x Rayo Vallecano — Disney+
  • 17h — Real Madrid x Celta de Vigo — Disney+

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Italiano

  • 08h30min — Cremonese x Lecce — Disney+
  • 11h — Cagliari x Roma — ESPN e Disney+
  • 14h — Lazio x Bologna — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
  • 16h45min — Napoli x Juventus — ESPN4, Disney+

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Francês

  • 11h — Nice x Angers — CazéTV 

Jogos de hoje (07/12/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h — Boca Juniors x Racing Club — ESPN4, Disney+

