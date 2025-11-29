Jogos hoje (29/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (29/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (29/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 29 de novembro de 2025 (29/11/25). Jogos da Série A e da final da Libertadores compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (29/11/2025) da Copa Libertadores
- 18h — Palmeiras x Flamengo — Globo, ESPN, Disney+, GE TV
Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h — Vitória x Mirassol — Premiere
- 21h — Ceará x Cruzeiro — Record, Premiere, Cazé TV
Jogos de hoje (29/11/2025) da Copa do Rei Saudita
- 11h40min — Al-Hilal x Al-Fateh — GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Ittihad x Al-Shabab — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Inglês
- 12h — Brentford x Burnley — ESPN 4, Disney+
- 12h — Manchester City x Leeds — ESPN, Disney+
- 12h — Sunderland x Bournemouth — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
- 14h30min — Everton x Newcastle — ESPN 4, Disney+
- 17h — Tottenham x Fulham — XSports, Disney+
Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min — Bayern München x St. Pauli — XSports, SporTV, CazéTV
- 11h30min — Werder Bremen x Köln — SportyNet
- 11h30min — Hoffenheim x Augsburg — GOAT (YouTube)
- 11h30min — Union Berlin x Heidenheim — OneFootball
- 14h30min — Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund — SporTV 2, GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h — Mallorca x Osasuna — Disney+
- 12h15min — Barcelona x Alavés — Disney+
- 14h30min — Levante x Athletic Bilbao — ESPN 2, Disney+
- 17h — Atlético de Madrid x Real Oviedo — ESPN 2, Disney+
Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Italiano
- 11h — Genoa x Hellas Verona — ESPN 3, Disney+
- 11h — Parma x Udinese — Disney+
- 14h — Juventus x Cagliari — XSports, Disney+
- 16h45min — Milan x Lazio — ESPN 4, Disney+
Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Francês
- 13h — Monaco x PSG — CazéTV
Jogos de hoje (29/11/2025) dos Amistosos Femininos Sub-20
- 10h30min — Brasil x Paraguai — CBF TV (YouTube)
Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Argentino
- 21h30min — Central Córdoba x Estudiantes — ESPN 3, Disney+
Jogos de hoje (29/11/2025) da MLS
- 20h — Inter Miami x New York City — Apple TV
- 23h — San Diego FC x Vancouver Whitecaps — Apple TV
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente