Jogos hoje (29/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (29/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 29 de novembro de 2025 (29/11/25). Jogos da Série A e da final da Libertadores compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (29/11/2025) da Copa Libertadores 

  • 18h — Palmeiras x Flamengo — Globo, ESPN, Disney+, GE TV 

Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h — Vitória x Mirassol — Premiere
  • 21h — Ceará x Cruzeiro — Record, Premiere, Cazé TV 

Jogos de hoje (29/11/2025) da Copa do Rei Saudita

  • 11h40min — Al-Hilal x Al-Fateh — GOAT (YouTube)
  • 14h30min  — Al-Ittihad x Al-Shabab — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Inglês

  • 12h — Brentford x Burnley — ESPN 4, Disney+
  • 12h — Manchester City x Leeds — ESPN, Disney+
  • 12h — Sunderland x Bournemouth — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
  • 14h30min — Everton x Newcastle — ESPN 4, Disney+
  • 17h — Tottenham x Fulham — XSports, Disney+

Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Alemão

  • 11h30min — Bayern München x St. Pauli — XSports, SporTV, CazéTV
  • 11h30min — Werder Bremen x Köln — SportyNet
  • 11h30min — Hoffenheim x Augsburg — GOAT (YouTube)
  • 11h30min — Union Berlin x Heidenheim — OneFootball
  • 14h30min — Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund — SporTV 2, GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Espanhol

  • 10h — Mallorca x Osasuna — Disney+
  • 12h15min — Barcelona x Alavés — Disney+
  • 14h30min — Levante x Athletic Bilbao — ESPN 2, Disney+
  • 17h — Atlético de Madrid x Real Oviedo — ESPN 2, Disney+

Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Italiano

  • 11h — Genoa x Hellas Verona — ESPN 3, Disney+
  • 11h — Parma x Udinese — Disney+
  • 14h — Juventus x Cagliari — XSports, Disney+
  • 16h45min — Milan x Lazio — ESPN 4, Disney+

Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Francês

  • 13h — Monaco x PSG — CazéTV 

Jogos de hoje (29/11/2025) dos Amistosos Femininos Sub-20

  • 10h30min — Brasil x Paraguai — CBF TV (YouTube)

Jogos de hoje (29/11/2025) do Campeonato Argentino

  • 21h30min  — Central Córdoba x Estudiantes — ESPN 3, Disney+

Jogos de hoje (29/11/2025) da MLS

  • 20h — Inter Miami x New York City — Apple TV
  • 23h — San Diego FC x Vancouver Whitecaps — Apple TV

