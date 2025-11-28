Jogos hoje (28/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (28/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 (28/11/25). Jogos da Série A e da Europa League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

19h — Juventude x Bahia — Premiere

19h30min — Vasco da Gama x Internacional — Prime Video

21h30min — Santos x Sport — SporTV, Premiere

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Saudita

11h50min — Al-Kholood x Al-Khaleej — GOAT

14h30min — Al-Ahli x Al-Qadsiah — GOAT

Jogos de hoje (28/11/2025) dos Amistosos Femininos

15h — Noruega x Brasil — SporTV



Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Nations League Feminina



16h30min — Alemanha x Espanha — ESPN 4, Disney+

17h10min — França x Suécia — Disney+

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Alemão



16h30min — Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig — XSports, GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Espanhol



17h — Getafe x Elche — ESPN Brasil (YouTube), Disney+



Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Italiano



16h45min — Como x Sassuolo — Disney+

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Francês



16h45min — Metz x Rennes — CazéTV



Jogos de hoje (28/11/2025) das Eliminatórias Sul-Americanas

18h — Bolívia x Colômbia — XSports (YouTube)

20h — Paraguai x Uruguai — XSports (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: