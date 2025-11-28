Jogos hoje (28/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (28/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (28/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 (28/11/25). Jogos da Série A e da Europa League compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h — Juventude x Bahia — Premiere
- 19h30min — Vasco da Gama x Internacional — Prime Video
- 21h30min — Santos x Sport — SporTV, Premiere
Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Saudita
- 11h50min — Al-Kholood x Al-Khaleej — GOAT
- 14h30min — Al-Ahli x Al-Qadsiah — GOAT
Jogos de hoje (28/11/2025) dos Amistosos Femininos
- 15h — Noruega x Brasil — SporTV
Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Nations League Feminina
- 16h30min — Alemanha x Espanha — ESPN 4, Disney+
- 17h10min — França x Suécia — Disney+
Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Alemão
- 16h30min — Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig — XSports, GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h — Getafe x Elche — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Italiano
- 16h45min — Como x Sassuolo — Disney+
Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Francês
- 16h45min — Metz x Rennes — CazéTV
Jogos de hoje (28/11/2025) das Eliminatórias Sul-Americanas
- 18h — Bolívia x Colômbia — XSports (YouTube)
- 20h — Paraguai x Uruguai — XSports (YouTube)
