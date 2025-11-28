Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (28/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (28/11/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 (28/11/25). Jogos da Série A e da Europa League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h — Juventude x Bahia — Premiere
  • 19h30min — Vasco da Gama x Internacional — Prime Video
  • 21h30min — Santos x Sport — SporTV, Premiere

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Saudita

  • 11h50min — Al-Kholood x Al-Khaleej — GOAT
  • 14h30min — Al-Ahli x Al-Qadsiah — GOAT

Jogos de hoje (28/11/2025) dos Amistosos Femininos

  • 15h  — Noruega x Brasil — SporTV

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Nations League Feminina

  • 16h30min — Alemanha x Espanha — ESPN 4, Disney+
  • 17h10min — França x Suécia — Disney+

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Alemão

  • 16h30min — Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig — XSports, GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Espanhol

  • 17h — Getafe x Elche — ESPN Brasil (YouTube), Disney+

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Italiano

  • 16h45min — Como x Sassuolo — Disney+

Jogos de hoje (28/11/2025) do Campeonato Francês

  • 16h45min — Metz x Rennes — CazéTV 

Jogos de hoje (28/11/2025) das Eliminatórias Sul-Americanas

  • 18h — Bolívia x Colômbia — XSports (YouTube)
  • 20h — Paraguai x Uruguai — XSports (YouTube)

