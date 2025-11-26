Jogos hoje (26/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (26/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 (26/11/25). Jogos da Série A e da Champions League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (26/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

19h — Red Bull Bragantino x Fortaleza — Premiere

Jogos de hoje (26/11/2025) da Champions League

14h45min — Pafos x Monaco — TNT, HBO MAX

14h45min — FC Copenhagen x Kairat Almaty — Space, HBO MAX

17h — Olympiacos x Real Madrid — TNT, HBO MAX

17h — PSG x Tottenham — Space, HBO MAX

17h — Arsenal x Bayern München — HBO MAX

17h — Atlético de Madrid x Internazionale — HBO MAX

17h — Liverpool x PSV — HBO MAX

17h — Eintracht Frankfurt x Atalanta — HBO MAX

17h — Sporting x Club Brugge — HBO MAX

