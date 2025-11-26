Jogos hoje (26/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (26/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (26/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 (26/11/25). Jogos da Série A e da Champions League compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (26/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h — Red Bull Bragantino x Fortaleza — Premiere
Jogos de hoje (26/11/2025) da Champions League
- 14h45min — Pafos x Monaco — TNT, HBO MAX
- 14h45min — FC Copenhagen x Kairat Almaty — Space, HBO MAX
- 17h — Olympiacos x Real Madrid — TNT, HBO MAX
- 17h — PSG x Tottenham — Space, HBO MAX
- 17h — Arsenal x Bayern München — HBO MAX
- 17h — Atlético de Madrid x Internazionale — HBO MAX
- 17h — Liverpool x PSV — HBO MAX
- 17h — Eintracht Frankfurt x Atalanta — HBO MAX
- 17h — Sporting x Club Brugge — HBO MAX
Jogos de hoje (25/11/2025) da Champions League Asiática
- 09h15min — Shanghai Shenhua x Vissel Kobe — Disney+
- 10h45min — Istiqlol x Al-Nassr — ESPN 4, Disney+
Jogos de hoje (25/11/2025) dos Amistosos Femininos Sub-20
- 10h30min — Argentina x Brasil — CBF TV (YouTube)
Jogos de hoje (25/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20
- 20h — Atlético-MG x São Paulo — SporTV
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente