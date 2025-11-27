Jogos hoje (27/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (27/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (27/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 (27/11/25). Jogos da Série A e da Europa League compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (27/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 20h30min — Fluminense x São Paulo — SporTV, Premiere
Jogos de hoje (27/11/2025) da Europa League
- 14h45min — Roma x Midtjylland — CazéTV
- 14h45min — Porto x Nice — CazéTV
- 17h — Nottingham Forest x Malmö — CazéTV
- 17h — Betis x Utrecht — CazéTV
Jogos de hoje (27/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 09h30min — Brasil x Itália — SporTV 2, CazéTV
- 13h — Portugal x Áustria — SporTV, CazéTV
