Jogos hoje (27/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (27/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (27/11/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 (27/11/25). Jogos da Série A e da Europa League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (27/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 20h30min — Fluminense x São Paulo — SporTV, Premiere

Jogos de hoje (27/11/2025) da Europa League

  • 14h45min — Roma x Midtjylland — CazéTV 
  • 14h45min — Porto x Nice — CazéTV 
  • 17h — Nottingham Forest x Malmö — CazéTV 
  • 17h — Betis x Utrecht — CazéTV 

Jogos de hoje (27/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 09h30min — Brasil x Itália — SporTV 2, CazéTV 
  • 13h — Portugal x Áustria — SporTV, CazéTV

