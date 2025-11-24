Jogos hoje (24/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (24/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (24/11/25)
Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h — Mirassol x Ceará — Premiere
- 21h — Internacional x Santos — SporTV, Premiere
Jogos de hoje (24/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 10h30min — Áustria x Itália — SporTV 2, CazéTV
- 13h — Portugal x Brasil — SporTV, CazéTV
Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Inglês
- 17h — Manchester United x Everton — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h — Espanyol x Sevilla — ESPN 2, Disney+
Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Italiano
- 14h30min — Torino x Como — XSports, Disney+
- 16h45min — Sassuolo x Pisa — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
Jogos de hoje (24/11/2025) da Champions League Asiática
- 13h — Al-Duhail x Al-Ittihad — ESPN 4, Disney+
- 15h15min — Al-Ahli x Al Sharjah — ESPN 4, Disney+
Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Argentino
- 19h15min — Racing x River Plate — ESPN 4, Disney+
- 22h — Union Santa Fe x Gimnasia La Plata — Disney+
