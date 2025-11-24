Jogos hoje (24/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (24/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 (24/11/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

19h — Mirassol x Ceará — Premiere

21h — Internacional x Santos — SporTV, Premiere

Jogos de hoje (24/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

10h30min — Áustria x Itália — SporTV 2, CazéTV

13h — Portugal x Brasil — SporTV, CazéTV

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Inglês

17h — Manchester United x Everton — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Espanhol

17h — Espanyol x Sevilla — ESPN 2, Disney+

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Italiano

14h30min — Torino x Como — XSports, Disney+

16h45min — Sassuolo x Pisa — ESPN Brasil (YouTube), Disney+

Jogos de hoje (24/11/2025) da Champions League Asiática

13h — Al-Duhail x Al-Ittihad — ESPN 4, Disney+

15h15min — Al-Ahli x Al Sharjah — ESPN 4, Disney+

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Argentino

19h15min — Racing x River Plate — ESPN 4, Disney+

22h — Union Santa Fe x Gimnasia La Plata — Disney+

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: