Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (24/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (24/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (24/11/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 (24/11/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h — Mirassol x Ceará — Premiere
  • 21h — Internacional x Santos — SporTV, Premiere

Jogos de hoje (24/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 10h30min — Áustria x Itália — SporTV 2, CazéTV
  • 13h — Portugal x Brasil — SporTV, CazéTV 

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Inglês

  • 17h — Manchester United x Everton — ESPN, Disney+ 

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Espanhol

  • 17h  — Espanyol x Sevilla — ESPN 2, Disney+

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Italiano

  • 14h30min — Torino x Como — XSports, Disney+
  • 16h45min — Sassuolo x Pisa — ESPN Brasil (YouTube), Disney+

Jogos de hoje (24/11/2025) da Champions League Asiática

  • 13h — Al-Duhail x Al-Ittihad — ESPN 4, Disney+
  • 15h15min — Al-Ahli x Al Sharjah — ESPN 4, Disney+

Jogos de hoje (24/11/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h15min — Racing x River Plate — ESPN 4, Disney+
  • 22h — Union Santa Fe x Gimnasia La Plata — Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar