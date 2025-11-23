Jogos hoje (23/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (23/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (23/11/25)
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h — Bahia x Vasco da Gama — Globo, Premiere e GE TV
- 16h — São Paulo x Juventude — Globo, Premiere
- 18h30min — Sport x Vitória — Premiere
- 20h30min — Cruzeiro x Corinthians — Prime Video
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h30min — Amazonas x Coritiba — Disney+
- 16h30min — Athletic Club x Paysandu — Disney+
- 16h30min — Athletico-PR x América-MG — Rede TV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 16h30min — Botafogo-SP x Avaí — Disney+
- 16h30min — Chapecoense x Atlético-GO — Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 16h30min — Cuiabá x Criciúma — ESPN 5, Disney+
- 16h30min — Operário-PR x Ferroviária — Disney+
- 16h30min — Remo x Goiás — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Saudita
- 14h30min — Al-Nassr x Al-Khaleej — Band, BandSports, GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Taawon x Neom — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Inglês
- 09h30min — Burnley x Chelsea — ESPN, Disney+
- 12h — Bournemouth x West Ham — Disney+
- 12h — Brighton x Brentford — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
- 12h — Fulham x Sunderland — ESPN 4, Disney+
- 12h — Liverpool x N. Forest — X Sports, Disney+
- 12h — Wolverhampton x Crystal Palace — ESPN 2, Disney+
- 14h30min — Newcastle x Manchester City — Disney+
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min — RB Leipzig x Werder Bremen — SporTV, CazéTV (YouTube)
- 11h30min — Hoffenheim x Bayern München — DAZN
- 13h30min — St. Pauli x Union Berlin — Rede TV!, GOAT
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h — Real Oviedo x Rayo Vallecano — Disney+
- 12h15min — Betis x Girona — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
- 14h30min — Getafe x Atlético de Madrid — X Sports, Disney+
- 17h — Elche x Real Madrid — Disney+
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Italiano
- 08h30min — Hellas Verona x Parma — Disney+
- 11h — Cremonese x Roma — ESPN 4, Disney+
- 14h — Lazio x Lecce — ESPN 4, Disney+
- 16h45min — Internazionale x Milan — ESPN 3, Disney+
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Francês
- 13h15min — Brest x Metz — CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Argentino
- 17h30min — Rosario Central x Estudiantes — Disney+
- 20h — Boca Juniors x Talleres — Disney+
Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Uruguaio
- 16h30min — Peñarol x Nacional-URU — Disney+
Jogos de hoje (23/11/2025) da MLS
- 19h — FC Cincinnati x Inter Miami — Apple TV
- 21h45min — Philadelphia Union x New York City — Apple TV
