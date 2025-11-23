Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (23/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (23/11/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 23 de novembro de 2025 (23/11/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h — Bahia x Vasco da Gama — Globo, Premiere e GE TV
  • 16h — São Paulo x Juventude — Globo, Premiere
  • 18h30min — Sport x Vitória — Premiere
  • 20h30min — Cruzeiro x Corinthians — Prime Video

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h30min — Amazonas x Coritiba — Disney+
  • 16h30min — Athletic Club x Paysandu — Disney+
  • 16h30min — Athletico-PR x América-MG — Rede TV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 16h30min — Botafogo-SP x Avaí — Disney+
  • 16h30min — Chapecoense x Atlético-GO —  Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 16h30min — Cuiabá x Criciúma — ESPN 5, Disney+
  • 16h30min — Operário-PR x Ferroviária — Disney+
  • 16h30min — Remo x Goiás — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Saudita

  • 14h30min  — Al-Nassr x Al-Khaleej — Band, BandSports, GOAT (YouTube)
  • 14h30min  — Al-Taawon x Neom — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Inglês

  • 09h30min — Burnley x Chelsea — ESPN, Disney+
  • 12h — Bournemouth x West Ham — Disney+
  • 12h — Brighton x Brentford — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
  • 12h — Fulham x Sunderland — ESPN 4, Disney+
  • 12h — Liverpool x N. Forest — X Sports, Disney+
  • 12h — Wolverhampton x Crystal Palace — ESPN 2, Disney+
  • 14h30min — Newcastle x Manchester City — Disney+

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Alemão

  • 11h30min — RB Leipzig x Werder Bremen — SporTV, CazéTV (YouTube)
  • 11h30min — Hoffenheim x Bayern München — DAZN
  • 13h30min — St. Pauli x Union Berlin — Rede TV!, GOAT 

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Espanhol

  • 10h — Real Oviedo x Rayo Vallecano — Disney+
  • 12h15min — Betis x Girona — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
  • 14h30min — Getafe x Atlético de Madrid — X Sports, Disney+
  • 17h — Elche x Real Madrid —  Disney+

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Italiano

  • 08h30min — Hellas Verona x Parma — Disney+
  • 11h — Cremonese x Roma — ESPN 4, Disney+
  • 14h — Lazio x Lecce — ESPN 4, Disney+
  • 16h45min — Internazionale x Milan — ESPN 3, Disney+

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Francês

  • 13h15min — Brest x Metz — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Argentino

  • 17h30min — Rosario Central x Estudiantes — Disney+
  • 20h — Boca Juniors x Talleres — Disney+

Jogos de hoje (23/11/2025) do Campeonato Uruguaio

  • 16h30min  — Peñarol x Nacional-URU — Disney+

Jogos de hoje (23/11/2025) da MLS

  • 19h — FC Cincinnati x Inter Miami — Apple TV
  • 21h45min — Philadelphia Union x New York City — Apple TV

