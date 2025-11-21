Jogos hoje (21/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (21/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (21/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 (21/11/25). Jogos das ligas europeias compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Saudita
- 12h15min — Al-Ittihad x Al-Riyadh — BandSports, GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Ahli x Al-Qadisiya — BandSports, GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (21/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 09h30min — Áustria x Japão — FIFA+
- 10h30min — Itália x Burkina Faso — FIFA+
- 11h45min — Portugal x Suíça — FIFA+
- 12h45min — Marrocos x Brasil — SporTV, Cazé TV
Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Alemão
- 16h30min — Mainz 05 x Hoffenheim — X Sports, SporTV, GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h — Valencia x Levante — ESPN 4, Disney+
Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Francês
- 16h45min — Nice x Olympique de Marseille — CazéTV
