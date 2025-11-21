Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (21/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (21/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (21/11/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 (21/11/25). Jogos das ligas europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h15min — Al-Ittihad x Al-Riyadh — BandSports, GOAT (YouTube)
  • 14h30min — Al-Ahli x Al-Qadisiya — BandSports, GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (21/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 09h30min — Áustria x Japão — FIFA+
  • 10h30min — Itália x Burkina Faso — FIFA+
  • 11h45min — Portugal x Suíça — FIFA+
  • 12h45min — Marrocos x Brasil — SporTV, Cazé TV

Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Alemão

  • 16h30min — Mainz 05 x Hoffenheim — X Sports, SporTV, GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Espanhol

  • 17h — Valencia x Levante — ESPN 4, Disney+

Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Francês

  • 16h45min — Nice x Olympique de Marseille — CazéTV

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar