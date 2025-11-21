Jogos hoje (21/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (21/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 (21/11/25). Jogos das ligas europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Saudita

12h15min — Al-Ittihad x Al-Riyadh — BandSports, GOAT (YouTube)

14h30min — Al-Ahli x Al-Qadisiya — BandSports, GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (21/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

09h30min — Áustria x Japão — FIFA+

10h30min — Itália x Burkina Faso — FIFA+

11h45min — Portugal x Suíça — FIFA+

12h45min — Marrocos x Brasil — SporTV, Cazé TV

Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Alemão



16h30min — Mainz 05 x Hoffenheim — X Sports, SporTV, GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Espanhol



17h — Valencia x Levante — ESPN 4, Disney+



Jogos de hoje (21/11/2025) do Campeonato Francês



16h45min — Nice x Olympique de Marseille — CazéTV



