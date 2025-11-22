Jogos hoje (22/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (22/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (22/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25). Jogos da Série A e a final da Copa Sul-Americana compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h30min — Botafogo x Grêmio — Record, Premiere, Record (YouTube)
- 21h30min — Flamengo x Red Bull Bragantino — Premiere
- 21h30min — Palmeiras x Fluminense — SporTV, Premiere
Jogos de hoje (22/11/2025) da Copa Sul-Americana
- 17h — Lanús x Atlético-MG — SBT, ESPN, Disney+
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 20h — Novorizontino x CRB — Disney+
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Saudita
- 11h25min — Al-Ettifaq x Al-Fayha — GOAT (YouTube)
- 11h40min — Al-Hilal x Al-Fateh — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Inglês
- 09h30min — Burnley x Chelsea — ESPN, Disney+
- 12h — Bournemouth x West Ham — Disney+
- 12h — Brighton x Brentford — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
- 12h — Fulham x Sunderland — ESPN 4, Disney+
- 12h — Liverpool x N. Forest — X Sports, Disney+
- 12h — Wolverhampton x Crystal Palace — ESPN 2, Disney+
- 14h30min — Newcastle x Manchester City — Disney+
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min — Augsburg x Hamburgo — OneFootball
- 11h30min — Bayern München x Freiburg — SporTV, GOAT (YouTube)
- 11h30min — Borussia Dortmund x Stuttgart — CazéTV
- 11h30min — Heidenheim x M'gladbach — OneFootball
- 11h30min — Wolfsburg x B. Leverkusen — OneFootball
- 14h30min — Köln x E. Frankfurt — SporTV, GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h — Alavés x Celta de Vigo — Disney+
- 12h15min — Barcelona x Athletic Bilbao — ESPN, Disney+
- 14h30min — Osasuna x Real Sociedad — ESPN 4, Disney+
- 17h — Villarreal x Mallorca — ESPN 4, Disney+
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Italiano
- 11h — Cagliari x Genoa — Disney+
- 11h — Udinese x Bologna — Disney+
- 14h — Fiorentina x Juventus — Cazé TV e Disney+
- 16h45min — Napoli x Atalanta — X Sports, ESPN, Disney+
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Francês
- 17h05min — PSG x Le Havre — CazéTV
Jogos de hoje (22/11/2025) do Campeonato Argentino
- 20h — Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors — ESPN 4, Disney+
Jogos de hoje (22/11/2025) da MLS
- 23h30min — Vancouver Whitecaps x LAFC — Apple TV
