Jogos hoje (13/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 (13/11/25). Jogos amistosos e das Eliminatórias europeias e africanas compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (13/11/2025) das Eliminatórias Europeias

14h – Armênia x Hungria – SporTV 2



14h – Azerbaijão x Islândia – Disney+



14h – Noruega x Estônia – ESPN 4 e Disney+



16h45min – Andorra x Albânia – ESPN 4 e Disney+



16h45min – França x Ucrânia – ESPN e Disney+



16h45min – Inglaterra x Sérvia – SporTV 3



16h45min – Irlanda x Portugal – SporTV



16h45min – Moldávia x Itália – SporTV 2

Jogos de hoje (13/11/2025) das Eliminatórias Africanas

13h – Nigéria x Gabão – CazéTV



16h – Camarões x RD Congo – CazéTV

Jogos de hoje (13/11/2025) das Eliminatórias Asiáticas



13h – Emirados Árabes x Iraque – ESPN 3 e Disney+



Jogos de hoje (13/11/2025) das Eliminatórias America do Norte e Central

19h – Suriname x El Salvador – GOAT (YouTube)



21h – Bermudas x Curaçao – GOAT (YouTube)



21h – Trinidad e Tobago x Jamaica – GOAT (YouTube)



23h – Guatemala x Panamá – GOAT (YouTube)



23h – Haiti x Costa Rica – GOAT (YouTube)



23h – Nicarágua x Honduras – GOAT (YouTube)

