Jogos hoje (13/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (13/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 (13/11/25). Jogos amistosos e das Eliminatórias europeias e africanas compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (13/11/2025) das Eliminatórias Europeias

  • 14h – Armênia x Hungria – SporTV 2
  • 14h – Azerbaijão x Islândia – Disney+
  • 14h – Noruega x Estônia – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45min – Andorra x Albânia – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45min – França x Ucrânia – ESPN e Disney+
  • 16h45min – Inglaterra x Sérvia – SporTV 3
  • 16h45min – Irlanda x Portugal – SporTV
  • 16h45min – Moldávia x Itália – SporTV 2

Jogos de hoje (13/11/2025) das Eliminatórias Africanas

  • 13h – Nigéria x Gabão – CazéTV 
  • 16h – Camarões x RD Congo – CazéTV 

Jogos de hoje (13/11/2025) das Eliminatórias Asiáticas

  • 13h – Emirados Árabes x Iraque – ESPN 3 e Disney+

Jogos de hoje (13/11/2025) das Eliminatórias America do Norte e Central

  • 19h – Suriname x El Salvador – GOAT (YouTube)
  • 21h – Bermudas x Curaçao – GOAT (YouTube)
  • 21h – Trinidad e Tobago x Jamaica – GOAT (YouTube)
  • 23h – Guatemala x Panamá – GOAT (YouTube)
  • 23h – Haiti x Costa Rica – GOAT (YouTube)
  • 23h – Nicarágua x Honduras – GOAT (YouTube)

