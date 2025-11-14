Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (14/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (14/11/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 (14/11/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (14/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 20h — Paysandu x Amazonas — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (14/11/2025) das Eliminatórias Europeias

  • 14h – Armênia x Hungria – SporTV 2
  • 14h – Azerbaijão x Islândia – Disney+
  • 14h – Noruega x Estônia – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45min – Andorra x Albânia – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45min – França x Ucrânia – ESPN e Disney+
  • 16h45min – Inglaterra x Sérvia – SporTV 3
  • 16h45min – Irlanda x Portugal – SporTV
  • 16h45min – Moldávia x Itália – SporTV 2

Jogos de hoje (14/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 09h — Portugal x Bélgica — FIFA+
  • 10h — Suíça x Egito — FIFA+
  • 10h30min — França x Colômbia — CazéTV
  • 11h45min — Argentina x México — FIFA+
  • 12h15min — Irlanda x Canadá — FIFA+
  • 12h45min — Brasil x Paraguai — CazéTV
  • 12h45min — Estados Unidos x Marrocos — FIFA+

Jogos de hoje (14/11/2025) do Campeonato Argentino

  • 20h — Lanús x Atlético Tucumán — Disney+

