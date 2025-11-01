Jogos hoje (1º/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (1º/11/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 1º de novembro de 2025 (1º/11/25). Jogos da Libertadores e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h – Santos x Fortaleza Premiere
  • 16h – Cruzeiro x Vitória Premiere
  • 18h – Mirassol x Botafogo SporTV e Premiere
  • 21h – Flamengo x Sport SporTV e Premiere

Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h – Goiás x Athletico-PR RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN 4 e Disney+
  • 18h30min – Avaí x Athletic Club Disney+

Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Saudita

  • 10h30min – Al-Taawon x Al-Qadisiya BandSports e GOAT (YouTube)
  • 11h35min – Al-Khaleej x Al-Ittihad SporTV e GOAT (YouTube)
  • 14h30min – Al-Nassr x Al-Fayha Band, BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Inglês

  • 12h – Burnley x Arsenal XSports e Disney+
  • 12h – N. Forest x Man. United ESPN e Disney+
  • 12h – Brighton x Leeds ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 12h – Crystal Palace x Brentford Disney+
  • 12h – Fulham x Wolverhampton Disney+
  • 14h30min – Tottenham x Chelsea ESPN e Disney+
  • 17h – Liverpool x Aston Villa ESPN e Disney

Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Espanhol

  • 10h – Villarreal x Rayo Vallecano Disney+
  • 12h15min – Atlético Madrid x Sevilla Disney+
  • 14h30min – Real Sociedad x Athletic Bilbao ESPN 3 e Disney+
  • 17h – Real Madrid x Valencia Disney+

Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min – RB Leipzig x Stuttgart SportyNet e GOAT (YouTube)
  • 11h30min – St. Pauli x B. M’gladbach GOAT (YouTube)
  • 14h30min – Bayern München x B. Leverkusen XSports, SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Italiano

  • 11h – Udinese x Atalanta ESPN 4 e Disney+
  • 14h – Napoli x Como Disney+
  • 16h45min – Cremonese x Juventus CazéTV (YouTube) e Disney+

Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Francês

  • 13h – PSG x Nice Cazé TV 
  • 15h – Monaco x Paris FC Cazé TV 

Jogos de hoje (1º/11/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17

  • 12h30min – Brasil x Canadá Cazé TV 

Jogos de hoje (1º/11/2025) da MLS

  • 20h30min – Nashville SC x Inter Miami - Apple TV

