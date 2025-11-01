Jogos hoje (1º/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (1º/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (1º/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 1º de novembro de 2025 (1º/11/25). Jogos da Libertadores e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h – Santos x Fortaleza Premiere
- 16h – Cruzeiro x Vitória Premiere
- 18h – Mirassol x Botafogo SporTV e Premiere
- 21h – Flamengo x Sport SporTV e Premiere
Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h – Goiás x Athletico-PR RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN 4 e Disney+
- 18h30min – Avaí x Athletic Club Disney+
Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Saudita
- 10h30min – Al-Taawon x Al-Qadisiya BandSports e GOAT (YouTube)
- 11h35min – Al-Khaleej x Al-Ittihad SporTV e GOAT (YouTube)
- 14h30min – Al-Nassr x Al-Fayha Band, BandSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Inglês
- 12h – Burnley x Arsenal XSports e Disney+
- 12h – N. Forest x Man. United ESPN e Disney+
- 12h – Brighton x Leeds ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h – Crystal Palace x Brentford Disney+
- 12h – Fulham x Wolverhampton Disney+
- 14h30min – Tottenham x Chelsea ESPN e Disney+
- 17h – Liverpool x Aston Villa ESPN e Disney
Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h – Villarreal x Rayo Vallecano Disney+
- 12h15min – Atlético Madrid x Sevilla Disney+
- 14h30min – Real Sociedad x Athletic Bilbao ESPN 3 e Disney+
- 17h – Real Madrid x Valencia Disney+
Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min – RB Leipzig x Stuttgart SportyNet e GOAT (YouTube)
- 11h30min – St. Pauli x B. M’gladbach GOAT (YouTube)
- 14h30min – Bayern München x B. Leverkusen XSports, SporTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Italiano
- 11h – Udinese x Atalanta ESPN 4 e Disney+
- 14h – Napoli x Como Disney+
- 16h45min – Cremonese x Juventus CazéTV (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (1º/11/2025) do Campeonato Francês
- 13h – PSG x Nice Cazé TV
- 15h – Monaco x Paris FC Cazé TV
Jogos de hoje (1º/11/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17
- 12h30min – Brasil x Canadá Cazé TV
Jogos de hoje (1º/11/2025) da MLS
- 20h30min – Nashville SC x Inter Miami - Apple TV
