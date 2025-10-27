Jogos hoje (27/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (27/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (27/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (27/10/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h – Chapecoense x Operário-PR – Disney+
- 21h30min – Athletico-PR x Amazonas – Disney+
Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h – Betis x Atlético Madrid – ESPN e Disney+
Jogos de hoje (27/10/2025) da Copa do Rei Saudita
- 15h – Al-Batin x Al-Ahli – BandSports
Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Argentino
- 16h – Barracas Central x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (27/10/2025) da MLS
- 19h45min – FC Cincinnati x Columbus Crew – Apple TV+
- 22h – Minnesota United x Seattle Sounders – Apple TV+
