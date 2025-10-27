Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (27/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (27/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (27/10/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (27/10/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h – Chapecoense x Operário-PR – Disney+
  • 21h30min – Athletico-PR x Amazonas – Disney+

Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Espanhol

  • 17h – Betis x Atlético Madrid – ESPN e Disney+

Jogos de hoje (27/10/2025) da Copa do Rei Saudita

  • 15h – Al-Batin x Al-Ahli – BandSports

Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Argentino

  • 16h – Barracas Central x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (27/10/2025) da MLS

  • 19h45min – FC Cincinnati x Columbus Crew – Apple TV+
  • 22h – Minnesota United x Seattle Sounders – Apple TV+

