Jogos hoje (27/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (27/10/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h – Chapecoense x Operário-PR – Disney+



21h30min – Athletico-PR x Amazonas – Disney+

Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Espanhol

17h – Betis x Atlético Madrid – ESPN e Disney+

Jogos de hoje (27/10/2025) da Copa do Rei Saudita

15h – Al-Batin x Al-Ahli – BandSports

Jogos de hoje (27/10/2025) do Campeonato Argentino



16h – Barracas Central x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+



Jogos de hoje (27/10/2025) da MLS

19h45min – FC Cincinnati x Columbus Crew – Apple TV+



22h – Minnesota United x Seattle Sounders – Apple TV+

