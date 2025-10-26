Jogos hoje (26/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (26/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (26/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h – Botafogo x Santos – Globo (menos RS) e Premiere
- 16h – Grêmio x Juventude – Globo (RS), Premiere e GE TV
- 18h30min – RB Bragantino x Vasco da Gama – Premiere
- 20h30min – Palmeiras x Cruzeiro – SporTV e Premiere
Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h – CRB x Atlético-GO – ESPN, SportyNet, Kwai e Disney+
- 18h30min – Vila Nova x Ferroviária – Disney+
Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Inglês
- 11h – Bournemouth x N. Forest – Disney+
- 11h – Aston Villa x Manchester City – ESPN e Disney+
- 11h – Wolverhampton x Burnley – Disney+
- 11h – Arsenal x Crystal Palace – XSports e Disney+
- 13h30min – Everton x Tottenham – ESPN e Disney+
Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min – Bayer Leverkusen x Freiburg – CazéTV
- 13h30min – Stuttgart x Mainz 05 – RedeTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Espanhol
- 9h - Girona x R. Oviedo - Disney+
- 11h15min - Espanyol x Elche - Disney+
- 13h30min - Athletic Bilbao x Getafe - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h - Valencia x Villarreal - XSports e Disney+
Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Italiano
- 08h30min – Torino x Genoa – XSports e Disney+
- 11h – Sassuolo x Roma – ESPN 4 e Disney+
- 11h – Hellas Verona x Cagliari – Disney+
- 14h – Fiorentina x Bologna – XSports e Disney+
- 16h45min – Lazio x Juventus – CazéTV e Disney+
Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Uruguaio
- 18h30min – Montevideo Wanderers x Nacional – Disney+
Jogos de hoje (26/10/2025) da MLS
- 18h30min – Philadelphia Union x Chicago Fire – Apple TV+
- 20h30min – Vancouver Whitecaps x FC Dallas – Apple TV+
- 22h30min – San Diego FC x Portland Timbers – Apple TV+
