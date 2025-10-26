Jogos hoje (26/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (26/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

16h – Botafogo x Santos – Globo (menos RS) e Premiere

16h – Grêmio x Juventude – Globo (RS), Premiere e GE TV

18h30min – RB Bragantino x Vasco da Gama – Premiere

20h30min – Palmeiras x Cruzeiro – SporTV e Premiere

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

16h – CRB x Atlético-GO – ESPN, SportyNet, Kwai e Disney+

18h30min – Vila Nova x Ferroviária – Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Inglês

11h – Bournemouth x N. Forest – Disney+

11h – Aston Villa x Manchester City – ESPN e Disney+

11h – Wolverhampton x Burnley – Disney+

11h – Arsenal x Crystal Palace – XSports e Disney+

13h30min – Everton x Tottenham – ESPN e Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Alemão

11h30min – Bayer Leverkusen x Freiburg – CazéTV

13h30min – Stuttgart x Mainz 05 – RedeTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Espanhol

9h - Girona x R. Oviedo - Disney+

11h15min - Espanyol x Elche - Disney+

13h30min - Athletic Bilbao x Getafe - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

16h - Valencia x Villarreal - XSports e Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Italiano

08h30min – Torino x Genoa – XSports e Disney+

11h – Sassuolo x Roma – ESPN 4 e Disney+

11h – Hellas Verona x Cagliari – Disney+

14h – Fiorentina x Bologna – XSports e Disney+

16h45min – Lazio x Juventus – CazéTV e Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Uruguaio



18h30min – Montevideo Wanderers x Nacional – Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) da MLS

18h30min – Philadelphia Union x Chicago Fire – Apple TV+

20h30min – Vancouver Whitecaps x FC Dallas – Apple TV+

22h30min – San Diego FC x Portland Timbers – Apple TV+

