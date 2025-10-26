Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (26/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (26/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (26/10/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 26 de outubro de 2025 (26/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h – Botafogo x Santos – Globo (menos RS) e Premiere
  • 16h – Grêmio x Juventude – Globo (RS), Premiere e GE TV
  • 18h30min – RB Bragantino x Vasco da Gama – Premiere
  • 20h30min – Palmeiras x Cruzeiro – SporTV e Premiere

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h – CRB x Atlético-GO – ESPN, SportyNet, Kwai e Disney+
  • 18h30min – Vila Nova x Ferroviária – Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Inglês

  • 11h – Bournemouth x N. Forest – Disney+
  • 11h – Aston Villa x Manchester City – ESPN e Disney+
  • 11h – Wolverhampton x Burnley – Disney+
  • 11h – Arsenal x Crystal Palace – XSports e Disney+
  • 13h30min – Everton x Tottenham – ESPN e Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Alemão

  • 11h30min – Bayer Leverkusen x Freiburg – CazéTV
  • 13h30min – Stuttgart x Mainz 05 – RedeTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Espanhol

  • 9h - Girona x R. Oviedo - Disney+
  • 11h15min - Espanyol x Elche - Disney+
  • 13h30min - Athletic Bilbao x Getafe - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 16h - Valencia x Villarreal - XSports e Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Italiano

  • 08h30min – Torino x Genoa – XSports e Disney+
  • 11h – Sassuolo x Roma – ESPN 4 e Disney+
  • 11h – Hellas Verona x Cagliari – Disney+
  • 14h – Fiorentina x Bologna – XSports e Disney+
  • 16h45min – Lazio x Juventus – CazéTV e Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) do Campeonato Uruguaio

  • 18h30min – Montevideo Wanderers x Nacional – Disney+

Jogos de hoje (26/10/2025) da MLS

  • 18h30min – Philadelphia Union x Chicago Fire – Apple TV+
  • 20h30min – Vancouver Whitecaps x FC Dallas – Apple TV+
  • 22h30min – San Diego FC x Portland Timbers – Apple TV+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar