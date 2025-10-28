Jogos hoje (28/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (28/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (28/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). Jogos da Sul-Americana e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa Sul-Americana
- 21h30min – Atlético-MG x Independiente del Valle – SBT, ESPN e Disney+
Jogos de hoje (28/10/2025) dos Amistosos Femininos
- 14h15min – Itália x Brasil – Globo, SporTV e GE TV (YouTube)
- 16h – Inglaterra x Austrália – Disney+
Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa da Liga Inglesa
- 16h45min – Grimsby x Brentford – Disney+
- 16h45min – Wycombe x Fulham – Disney+
- 17h – Wrexham x Cardiff – Disney+
Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa do Rei
- 15h – Constancia x Girona – Disney+
- 15h – Ourense x Real Oviedo – Disney+
- 16h – Maracena x Valencia – Disney+
- 16h – Inter Valdemoro x Getafe – Disney+
- 17h – Negreira x Real Sociedad – Disney+
- 17h – Toledo x Sevilla – Disney+
Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa da Alemanha
- 14h30min – E. Frankfurt x B. Dortmund – ESPN 3 e Disney+
- 14h30min – Heidenheim x Hamburgo – Disney+
- 16h45min – Energie Cottbus x RB Leipzig – XSports e Disney+
- 16h45min – B. M’gladbach x Karlsruher – Disney+
Jogos de hoje (28/10/2025) do Campeonato Italiano
- 14h30min – Lecce x Napoli – CazéTV e Disney+
- 16h45min – Atalanta x Milan – ESPN e Disney+
Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa do Rei Saudita
- 15h – Al-Nassr x Al-Ittihad – SporTV 2, BandSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (28/10/2025) da Nations League Feminina
- 15h – Suécia x Espanha – ESPN 4 e Disney+
- 16h30min – Bélgica x Irlanda – Disney+
- 17h10min – França x Alemanha – ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17
- 12h30min – Brasil x China – CazéTV
- 12h30min – Estados Unidos x Países Baixos – FIFA+
- 16h – Itália x Nigéria – FIFA+
- 16h – Coreia do Norte x Marrocos – FIFA+
Jogos de hoje (28/10/2025) das Eliminatórias Comenbol Femininas
- 18h – Uruguai x Argentina – XSports (YouTube)
- 20h – Equador x Colômbia – XSports (YouTube)
Jogos de hoje (28/10/2025) da MLS
- 19h45min – Charlotte FC x New York City – Apple TV+
