Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (28/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (28/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (28/10/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). Jogos da Sul-Americana e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa Sul-Americana

  • 21h30min – Atlético-MG x Independiente del Valle – SBT, ESPN e Disney+

Jogos de hoje (28/10/2025) dos Amistosos Femininos

  • 14h15min – Itália x Brasil – Globo, SporTV e GE TV (YouTube)
  • 16h – Inglaterra x Austrália – Disney+

Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa da Liga Inglesa

  • 16h45min – Grimsby x Brentford – Disney+
  • 16h45min – Wycombe x Fulham – Disney+
  • 17h – Wrexham x Cardiff – Disney+

Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa do Rei

  • 15h – Constancia x Girona – Disney+
  • 15h – Ourense x Real Oviedo – Disney+
  • 16h – Maracena x Valencia – Disney+
  • 16h – Inter Valdemoro x Getafe – Disney+
  • 17h – Negreira x Real Sociedad – Disney+
  • 17h – Toledo x Sevilla – Disney+

Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa da Alemanha

  • 14h30min – E. Frankfurt x B. Dortmund – ESPN 3 e Disney+
  • 14h30min – Heidenheim x Hamburgo – Disney+
  • 16h45min – Energie Cottbus x RB Leipzig – XSports e Disney+
  • 16h45min – B. M’gladbach x Karlsruher – Disney+

Jogos de hoje (28/10/2025) do Campeonato Italiano

  • 14h30min – Lecce x Napoli – CazéTV e Disney+
  • 16h45min – Atalanta x Milan – ESPN e Disney+

Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa do Rei Saudita

  • 15h – Al-Nassr x Al-Ittihad – SporTV 2, BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (28/10/2025) da Nations League Feminina

  • 15h – Suécia x Espanha – ESPN 4 e Disney+
  • 16h30min – Bélgica x Irlanda – Disney+
  • 17h10min – França x Alemanha – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (28/10/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17

  • 12h30min – Brasil x China – CazéTV
  • 12h30min – Estados Unidos x Países Baixos – FIFA+
  • 16h – Itália x Nigéria – FIFA+
  • 16h – Coreia do Norte x Marrocos – FIFA+

Jogos de hoje (28/10/2025) das Eliminatórias Comenbol Femininas

  • 18h – Uruguai x Argentina – XSports (YouTube)
  • 20h – Equador x Colômbia – XSports (YouTube)

Jogos de hoje (28/10/2025) da MLS

  • 19h45min – Charlotte FC x New York City – Apple TV+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar