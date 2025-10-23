Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (23/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (23/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 (23/10/25). Jogos da Libertadores A e da Europa League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (23/10/2025) do Copa Libertadores

  • 21h30min - LDU x Palmeiras - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (23/10/2025) da Copa Sul-Americana

  • 19h - Universidad de Chile x Lanús - Paramount+

Jogos de hoje (23/10/2025) da Europa League

  • 13h45min - Fenerbahçe x Stuttgart - CazéTV
  • 13h45min - Genk x Bétis - CazéTV
  • 16h - N. Forest x Porto - CazéTV
  • 16h - Roma x Viktoria Plzen - CazéTV

Jogos de hoje (23/10/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h - Al-Fayha x Al-Taawon - GOAT (YouTube)
  • 15h - Al-Najma x Al-Ahli - BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (23/10/2025) da Copa Argentina

  • 21h10min - Belgrano x Argentinos Jrs - XSports e XSports (YouTube)

