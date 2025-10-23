Jogos hoje (23/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (23/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 (23/10/25). Jogos da Libertadores A e da Europa League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (23/10/2025) do Copa Libertadores

21h30min - LDU x Palmeiras - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (23/10/2025) da Copa Sul-Americana



19h - Universidad de Chile x Lanús - Paramount+

Jogos de hoje (23/10/2025) da Europa League

13h45min - Fenerbahçe x Stuttgart - CazéTV

13h45min - Genk x Bétis - CazéTV

16h - N. Forest x Porto - CazéTV

16h - Roma x Viktoria Plzen - CazéTV

Jogos de hoje (23/10/2025) do Campeonato Saudita

12h - Al-Fayha x Al-Taawon - GOAT (YouTube)

15h - Al-Najma x Al-Ahli - BandSports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (23/10/2025) da Copa Argentina

21h10min - Belgrano x Argentinos Jrs - XSports e XSports (YouTube)



