Jogos hoje (24/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 (24/10/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Disney+

21h35min - Cuiabá x Remo - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN e Disney+

Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Saudita

11h45min - Al-Fateh x Al-Ettifaq - BandSports

12h30min - Neom x Al-Khaleej - GOAT (YouTube)

15h - Al-Ittihad x Al-Hilal - SportV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Inglês

16h - Leeds x West Ham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Alemão

15h30min - Werder Bremen x Union Berlin - SporTV 2 e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Espanhol



16h - Real Sociedad x Sevilla - ESPN 3 e Disney+



Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Italiano



15h45min - Milan x Pisa - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (24/10/2025) da Nations Leagues Feminina



12h45min - Alemanha x França - ESPN 4 e Disney+

15h - Espanha x Suécia - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (24/10/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17



10h - Noruega x Estados Unidos - FIFA+

10h - Equador x China - FIFA+

16h - Brasil x Itália - CazéTV

16h - Países Baixos x Coreia do Norte - FIFA+

16h - México x Camarões - FIFA+

16h - Costa Rica x Marrocos - FIFA+

Jogos de hoje (24/10/2025) da Copa Argentina

22h10min - Ind. Rivadavia x River Plate - XSports e XSports (YouTube)

Jogos de hoje (24/10/2025) da MLS



21h - Inter Miami x Nashville SC - Apple TV+



