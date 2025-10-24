Jogos hoje (24/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (24/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (24/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 (24/10/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Disney+
- 21h35min - Cuiabá x Remo - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube), ESPN e Disney+
Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Saudita
- 11h45min - Al-Fateh x Al-Ettifaq - BandSports
- 12h30min - Neom x Al-Khaleej - GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Ittihad x Al-Hilal - SportV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Inglês
- 16h - Leeds x West Ham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Alemão
- 15h30min - Werder Bremen x Union Berlin - SporTV 2 e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Espanhol
- 16h - Real Sociedad x Sevilla - ESPN 3 e Disney+
Jogos de hoje (24/10/2025) do Campeonato Italiano
- 15h45min - Milan x Pisa - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (24/10/2025) da Nations Leagues Feminina
- 12h45min - Alemanha x França - ESPN 4 e Disney+
- 15h - Espanha x Suécia - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (24/10/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17
- 10h - Noruega x Estados Unidos - FIFA+
- 10h - Equador x China - FIFA+
- 16h - Brasil x Itália - CazéTV
- 16h - Países Baixos x Coreia do Norte - FIFA+
- 16h - México x Camarões - FIFA+
- 16h - Costa Rica x Marrocos - FIFA+
Jogos de hoje (24/10/2025) da Copa Argentina
- 22h10min - Ind. Rivadavia x River Plate - XSports e XSports (YouTube)
Jogos de hoje (24/10/2025) da MLS
- 21h - Inter Miami x Nashville SC - Apple TV+
