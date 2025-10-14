Jogos hoje (14/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (14/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (14/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 14 de outubro de 2025 (14/10/25). Jogos da Série B e das Eliminatórias compõem programação do dia.
Jogos de hoje (14/10/2025) dos Amistosos
- 07h30min - Japão x Brasil - Globo, SporTV e GE TV
- 14h - Albânia x Jordânia - Disney+
- 21h - Porto Rico x Argentina - CazéTV
- 21h - Canadá x Colômbia - XSports e GOAT, RC Sport (YouTube)
Jogos de hoje (14/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h30min - Chapecoense x Botafogo-SP - SportyNet+, Kwai e Disney+
- 19h30min - Paysandu x Remo - Disney+
- 21h30min - Athletico-PR x Avaí - Disney+
Jogos de hoje (14/10/2025) das Eliminatórias Europeias
- 15h45min - Portugal x Hungria - SporTV
- 15h45min - Letônia x Inglaterra - SporTV 2
- 15h45min - Espanha x Bulgária - ESPN e Disney+
- 15h45min - Itália x Israel - Disney+
- 15h45min - Irlanda x Armênia - Disney+
- 15h45min - Andorra x Sérvia - Disney+
- 15h45min - Turquia x Geórgia - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (14/10/2025) das Eliminatórias da África
- 10h - Seychelles x Gâmbia - FIFA+
- 13h - Argélia x Uganda - FIFA+
- 13h - Nigéria x Benin - FIFA+
- 13h - África do Sul x Ruanda - FIFA+
- 13h - Guiné x Botsuana - FIFA+
- 13h - Somália x Moçambique - FIFA+
- 16h - Marrocos x Congo - FIFA+
- 16h - Costa do Marfim x Quénia - FIFA+
- 16h - Senegal x Mauritânia - FIFA+
- 16h - Gabão x Burundi - FIFA+
- 16h - RD Congo x Sudão - FIFA+
Jogos de hoje (14/10/2025) das Eliminatórias da Ásia
- 14h - Catar x Emirados Árabes - ESPN 3 e Disney+
- 15h45min - Arábia Saudita x Iraque - ESPN 2 e Disney+
Jogos de hoje (14/10/2025) das Eliminatórias CONCACAF
- 20h - Curaçao x Trinidad e Tobago - GOAT (YouTube)
- 21h - Jamaica x Bermuda - GOAT (YouTube)
- 22h - Panamá x Suriname - GOAT (YouTube)
- 23h - El Salvador x Guatemala - GOAT (YouTube)
