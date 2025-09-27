Jogos hoje (27/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (27/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (27/09/25)
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Fortaleza x Sport - Premiere e Esportes O POVO (Narração em áudio)
- 18h30min - Vasco da Gama x Cruzeiro - Prime Video
- 18h30min - Juventude x Internacional - Premiere
- 21h - Atlético-MG x Mirassol - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 20h30min - Athletico-PR x Operário-PR - Disney+
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Ponte Preta x Náutico - Band e SportyNet (YouTube)
- 19h30min - Brusque x Guarani - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 17h - Santa Cruz x Barra-SC - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (27/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20
- 17h - Japão x Egito - CazéTV
- 17h - Coreia do Sul x Ucrânia - FIFA+
- 20h - Chile x Nova ZelândiaYouTube - CazéTV
- 20h - Paraguai x Panamá - FIFA+
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Saudita
- 12h20min - Al-Riyadh x Neom - BandSports e GOAT (YouTube)
- 15h - Al-Fateh x Al-Qadisiya - Bandsports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Inglês
- 08h30min - Brentford x Manchester United - ESPN e Disney+
- 11h - Chelsea x Brighton - ESPN 4 e Disney+
- 11h - Manchester City x Burnley - XSports e Disney+
- 11h - Crystal Palace x Liverpool - Disney+
- 11h - Leeds x Bournemouth - Disney+
- 13h30min - Nottingham Forest x Sunderland - ESPN e Disney+
- 16h - Tottenham x Wolverhampton - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Mainz 05 x B. Dortmund - SportTV e GOAT (YouTube)
- 10h30min - St. Pauli x Bayer Leverkusen - CazéTV
- 13h30min - Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Getafe x Levante -Disney+
- 11h15min - Atlético Madrid x Real Madrid - ESPN e Disney+
- 13h30min - Mallorca x Alavés - ESPN 4 e Disney+
- 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Italiano
- 10h - Como x Cremonese - Disney+
- 13h - Juventus x Atalanta - Cazé TV e Disney+
- 15h45min - Cagliari x Internazionale - XSports e Disney+
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Francês
- 16h05min - PSG x Auxerre - Cazé TV
Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Defensa Y Justicia x Boca Juniors - ESPN e Disney+
