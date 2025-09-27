Jogos hoje (27/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (27/09/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 27 de setembro de 2025 (27/09/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



16h - Fortaleza x Sport - Premiere e Esportes O POVO (Narração em áudio)

(Narração em áudio) 18h30min - Vasco da Gama x Cruzeiro - Prime Video

18h30min - Juventude x Internacional - Premiere

21h - Atlético-MG x Mirassol - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



20h30min - Athletico-PR x Operário-PR - Disney+



Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

17h - Ponte Preta x Náutico - Band e SportyNet (YouTube)

19h30min - Brusque x Guarani - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série D



17h - Santa Cruz x Barra-SC - Metrópoles (YouTube)



Jogos de hoje (27/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20



17h - Japão x Egito - CazéTV



17h - Coreia do Sul x Ucrânia - FIFA+

20h - Chile x Nova ZelândiaYouTube - CazéTV



20h - Paraguai x Panamá - FIFA+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Saudita



12h20min - Al-Riyadh x Neom - BandSports e GOAT (YouTube)

15h - Al-Fateh x Al-Qadisiya - Bandsports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Inglês



08h30min - Brentford x Manchester United - ESPN e Disney+

11h - Chelsea x Brighton - ESPN 4 e Disney+



11h - Manchester City x Burnley - XSports e Disney+



11h - Crystal Palace x Liverpool - Disney+



11h - Leeds x Bournemouth - Disney+

13h30min - Nottingham Forest x Sunderland - ESPN e Disney+

16h - Tottenham x Wolverhampton - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Alemão



10h30min - Mainz 05 x B. Dortmund - SportTV e GOAT (YouTube)



10h30min - St. Pauli x Bayer Leverkusen - CazéTV

13h30min - Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Espanhol

09h - Getafe x Levante -Disney+

11h15min - Atlético Madrid x Real Madrid - ESPN e Disney+

13h30min - Mallorca x Alavés - ESPN 4 e Disney+

16h - Villarreal x Athletic Bilbao - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Italiano



10h - Como x Cremonese - Disney+

13h - Juventus x Atalanta - Cazé TV e Disney+

15h45min - Cagliari x Internazionale - XSports e Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Francês



16h05min - PSG x Auxerre - Cazé TV



Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Argentino

19h - Defensa Y Justicia x Boca Juniors - ESPN e Disney+



Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: