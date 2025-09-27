Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (27/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (27/09/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 27 de setembro de 2025 (27/09/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h - Fortaleza x Sport - Premiere e Esportes O POVO (Narração em áudio)
  • 18h30min - Vasco da Gama x Cruzeiro - Prime Video
  • 18h30min - Juventude x Internacional - Premiere
  • 21h - Atlético-MG x Mirassol - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 20h30min - Athletico-PR x Operário-PR - Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - Ponte Preta x Náutico - Band e SportyNet (YouTube)
  • 19h30min - Brusque x Guarani - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 17h - Santa Cruz x Barra-SC - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (27/09/2025) da Copa do Mundo Sub-20

  • 17h - Japão x Egito - CazéTV
  • 17h - Coreia do Sul x Ucrânia - FIFA+
  • 20h - Chile x Nova ZelândiaYouTube - CazéTV
  • 20h - Paraguai x Panamá - FIFA+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Saudita

  • 12h20min - Al-Riyadh x Neom - BandSports  e GOAT (YouTube)
  • 15h - Al-Fateh x Al-Qadisiya - Bandsports e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Inglês

  • 08h30min - Brentford x Manchester United - ESPN e Disney+ 
  • 11h - Chelsea x Brighton - ESPN 4 e Disney+
  • 11h - Manchester City x Burnley - XSports e Disney+
  • 11h - Crystal Palace x Liverpool - Disney+ 
  • 11h - Leeds x Bournemouth - Disney+ 
  • 13h30min - Nottingham Forest x Sunderland - ESPN e Disney+
  • 16h - Tottenham x Wolverhampton - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min - Mainz 05 x B. Dortmund - SportTV e GOAT (YouTube)
  • 10h30min - St. Pauli x Bayer Leverkusen - CazéTV
  • 13h30min - Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Espanhol 

  • 09h - Getafe x Levante -Disney+
  • 11h15min - Atlético Madrid x Real Madrid - ESPN e Disney+
  • 13h30min - Mallorca x Alavés - ESPN 4 e Disney+ 
  • 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Italiano

  • 10h - Como x Cremonese - Disney+
  • 13h - Juventus x Atalanta - Cazé TV e Disney+
  • 15h45min - Cagliari x Internazionale - XSports e Disney+

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Francês

  • 16h05min - PSG x Auxerre - Cazé TV

Jogos de hoje (27/09/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - Defensa Y Justicia x Boca Juniors - ESPN e Disney+

