Jogos hoje (19/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (19/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (19/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 (19/09/25). Jogos da Libertadores e Champions League compõem programação do dia.
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Novorizontino x Athletic-MG - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Saudita
- 12h15min - Al-Qadisiya x Al-Khaleej - GOAT (YouTube)
- 12h35min - Al-Fayha x Al-Shabab - Bandsports
- 15h - Al-Ahli x Al-Hilal - GOAT (YouTube) e Bandsports
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Espanhol
- 16h - Real Betis x Real Sociedad - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Alemão
- 15h30min - Sttutgart x St Pauli - XSports x SporTV
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Italiano
- 15h45min - Lecce x Cagliari - Disney+
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Francês
- 15h45min - Lyon x Angers - Cazé TV (YouTube)
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Inglês Feminino
- 15h30min - Tottenham x Manchester City - GOAT (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Uruguaio
- 20h - Defensor x Danubio - Disney+
Jogos de hoje (19/09/2025) do Campeonato Argentino
- 21h15min - Lanus x Platense - ESPN4 e Disney+